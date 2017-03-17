Москва заверяет Кабул, что контактирует с «Талибаном» ради афганского мирного процесса

В пятницу советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности обсудил с высокопоставленными официальными лицами РФ сотрудничество в сфере противодействия терроризму и совместные усилия по установлению мира в Афганистане. Встреча совпала по времени с новыми смертоносными атаками боевиков «Талибана» в Афганистане.

Переговоры на высоком уровне состоялись на фоне растущей обеспокоенности в связи с российскими контактами и предполагаемой военной поддержкой «Талибана», которую Москва, возможно, оказывает группировке с целью использовать ее для борьбы с «Исламским государством» в Афганистане.

Боевики «Талибана» и «ИГ» постоянно вступают в стычки в тех районах страны, которые не полностью контролируются правительственными силами.

В ходе встречи секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заверил своего афганского коллегу Ханифа Атмара, что действия Москвы направлены исключительно на стабилизацию ситуации в Афганистане.

«Наши недавние контакты с вооруженной оппозицией («Талибаном») преследуют единственную цель – способствовать участию группировки в инициированном афганскими властями мирном процессе», – процитировал слова Патрушева после встречи в пятницу представитель Атмара, Таваб Горзанг.



По словам Горзанга, афганское правительство приветствовало «пояснения России и ее позицию» и вновь подчеркнуло, что Москва «является важным политическим союзником» Кабула.

Горзанг также добавил, что обе стороны выразили обеспокоенность в связи с увеличением количества выращиваемого в Афганистане мака и согласились расширить сотрудничество в сфере противодействия производству и незаконной транспортировке наркотиков.

Москва считает, что боевики «ИГ» пытаются обосноваться в нестабильных регионах Афганистана на границе с Центральной Азией, что несет угрозу интересам национальной безопасности России.

В то же время, афганские власти говорят, что силы безопасности страны при поддержке ВВС США уничтожили сотни боевиков «Исламского государства» и значительно снизили уровень террористической угрозы в Афганистане.

В пятницу – в день переговоров в Москве – «Талибан» снова осуществил террористические акты в разных частях Афганистана. Силы безопасности страны провели новые рейды против боевиков «ИГ».

По сообщениям афганских властей, террорист-смертник направил грузовик со взрывчаткой на афганскую военную базу в юго-восточной провинции Хост.

В результате атаки погиб по меньшей мере один солдат и 13 были ранены. Представитель «Талибана», который подтвердил, что группировка берет на себя ответственность за теракт, озвучил гораздо более высокие цифры погибших афганских военных.

Боевики провели похожие атаки в провинции Нангархар на востоке страны, в результате которых один человек погиб и несколько были ранены.

«Талибан» также устроил засаду правительственному конвою на главной магистрали, связывающей провинции Кундуз и Баглан. Сообщалось, что боевикам удалось поджечь автоколонну с топливом для афганской армии.

По сообщениям властей Афганистана, в результате атаки было остановлено движение, большое количество транспортных средств оказались заблокированными на дороге.

В то же время, афганские военные власти в восточной провинции Наргархар сообщили, что силам безопасности страны при поддержке ВВС США удалось уничтожить по меньшей мере 40 боевиков «ИГ» в ходе ночных операций в Коте – одном из районов, где располагались базы террористической группировки.