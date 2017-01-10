Взрывы в Кабуле: более 30 погибших

Власти Афганистана сообщают, что в результате двух взрывов в Кабуле во вторник погибли 30 с лишним человек и пострадали еще около 80.

По словам очевидцев, целью боевиков была группа официальных лиц, выходивших из зданий парламента. Предполагается, что число жертв может увеличиться.

Как сообщается, среди погибших были высокопоставленные представители оборонного ведомства, мирные жители и парламентарии.

По предварительным данным, террорист-смертник подорвал себя у комплекса зданий парламента в районе Даруламан, после чего второй смертник взорвал заминированный автомобиль, чтобы увеличить разрушительный эффект.

По словам очевидцев, спасательные службы и мирные граждане вывозят жертв в местные больницы, однако их передвижение осложняет вечерний час пик.

Ответственность за теракт немедленно взяли на себя боевики Талибана, заявившие, что в результате нападения погибли и получили ранения десятки людей. Боевики зачастую завышают количество жертв при подобных терактах.