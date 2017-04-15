Экс-президент Афганистана раскритиковал применение американской супербомбы

Афганские власти подтвердили, что в результате бомбового удара американских ВВС в провинции Нангархар в минувший четверг было уничтожено 92 боевика «Исламского государства». Первоначально сообщалось о 36 погибших, но представители правительственных войск, находящиеся в этом районе, сообщили, что продолжают поиски на месте авианалета, так что не исключено, что число жертв может возрасти.

Американские ВВС впервые использовали неядерную мегабомбу GBU-43 MOAB, известную также, как «Мать всех бомб» 13 апреля. Целью удара в районе Ачин, неподалеку от пакистанской границы, стали тоннели, бункеры и пещеры, используемые боевиками из Хорасанской группы «Исламского государства».

Позднее командующий американскими силами в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что бомбардировка была согласована с афганскими властями. По словам президента страны Ашрафа Гани, подразделения США и афганская армия «постоянно координируют» свои действия.

Тем не менее, экс-президент Афганистана Хамид Карзай в субботу выступил со специальным заявлением, сообщив, что использование американскими силами мегабомбы вынудила его начать личную кампанию по выдворению сил США из страны.

«Как частное лицо, я решил выгнать Америку из Афганистана, - заявил бывший глава государства, выступая на митинге в Кабуле. – Неважно, присоедится кто-нибудь ко мне, или нет, я решил предотвратить (дальнейшее) насилие американцев. Они не только убивают наших людей, но и уничтожают нашу страну и унижают нашу честь».

Военную операцию американских ВВС раскритиковал и посол Афганистана в Пакистане Хазрат Омар Захивал.

«Если бы большие бомбы могли решить проблемы, мы бы сегодня жили в самом безопасном месте на земле», - написал он в своем «Твиттере».