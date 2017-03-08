Жертвами нападения на госпиталь в Кабуле стали, как минимум, 30 человек

По меньшей мере, 30 человек погибли, и десятки получили ранения в результате нападения на главный военный госпиталь в Кабуле в среду утром. По сообщению министерства обороны Афганистана, дополнительные силы безопасности вскоре окружили госпиталь и ликвидировали напавших боевиков.

По словам очевидцев, атака началась со взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля у ворот госпиталя имени Сардара Мухамамада Довудхана в центральной части столицы. После этого вооруженные автоматами боевики в поясах смертников пошли на штурм госпиталя. Их мишенью стали пациенты и обслуживающий персонал.

Террористы, связанные с «Исламским государством», взяли на себя ответственность за это преступление.

«Я собирался пойти в операционную, где меня ждали несколько пациентов, когда я услышал стрельбу. Затем услышал стук в дверь. Я подумал, что это стучит мой коллега. Я открыл дверь и увидел боевика-смертника, переодетого в одежду доктора. Он начал стрелять, но мне удалось спрятаться под лестницей. Тогда он, направившись в другую сторону, выстрелил в другого сотрудника больницы», – рассказал журналистам один из врачей больницы.

По сообщениям прессы, убитые и раненые в большинстве своем были сотрудниками госпиталя.