Reuters: Заместителем госсекретаря может стать Эллиотт Абрамс

Эллиотт Абрамс, входивший во внешнеполитические команды президентов Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего, считается главным претендентом на должность заместителя госсекретаря США, сообщил Reuters осведомленный источник.

Во вторник Абрамс и госсекретарь Рекс Тиллерсон прибудут в Белый дом на встречу в Трампом.

Абрамс, которому 69 лет, в последний раз работал в правительстве при Буше-младшем, сперва как эксперт по Ближнему Востоку в Совете по национальной безопасности, а потом как советник по планированию глобальной стратегии в области демократии.

Другим кандидатом на должность замгоссекретаря является бывшая дипломат Пола Добрянски, сообщает источник.