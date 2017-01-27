Марш противников абортов пройдет в Вашингтоне

Тысячи протестующих против абортов активистов собираются в пятницу в Вашингтоне для участия в «Марше за жизнь» – 44-м по счету ежегодном мероприятии, которое в этом году получило заряд энергии в связи с изменениями, ожидаемыми с приходом администрации Трампа и Конгресса, в котором преобладают республиканцы.

Предполагается, что вице-президент Майк Пенс - давний противник абортов – выступит перед участниками митинга в районе здания Конгресса США.

Менее, чем через неделю после полумиллионного марша в защиту репродуктивных прав, участники 44-го ежегодного «Марша за жизнь» пройдут по тому же маршруту, протестуя против исторического решения Верховного суда США в 1973 году по делу «Роу против Уэйда», легализовавшего право женщин на аборт.

Две демонстрации разделены менее чем недельным интервалом. Это свидетельствует о том, что по вопросу о легализации абортов, вызывающему одну из самых серьезных дискуссий в стране, ни одна из сторон не готова идти на компромисс, особенно в свете действий Конгресса и решений президента, которые дают надежду на изменения выступающим против абортов активистам.

Одним из первых указов, подписанных президентом Трампом, стало восстановление в действии так называемой директивы Mexico City policy, запрещающей американское финансирование любых иностранных организаций, причисляющих аборт к методу контрацепции.