В Абхазии прошел второй тур выборов в де факто парламент

В сепаратистской Абхазии 26-го марта прошел второй тур выборов в де факто парламент. По предварительным подсчетам, из 35 депутатов, которые войдут в абхазское «Народное Собрание» следующего созыва, по крайней мере 30 будут независимыми, т.е. кандидатами от инициативных групп, а не от политических партий.

При этом от проправительственного «Форума народного единства Абхазии» в парламент прошли трое кандидатов, один депутат от оппозиционной партии «Аинар» победил еще в первом туре, а еще одно место вакантно, так как в Гудаутском округе назначены повторные выборы, которые пройдут 14-го мая.

Среди избранных депутатов всего одна женщина, а по этническому составу 31 парламентариев являются абхазами и трое – армянами. Большинство этнических грузин, проживающих на территории оккупированной Абхазии, не были допущены к голосованию даже в качестве избирателей, так как по решению де- факто властей их имена были изъяты из регистрационных списков, по которым они принимали участие в президентских выборах сепаратистского региона в 2011-ом году и абхазских парламентских выборах в 2012 году.

«Нелегитимные выборы»

Тбилиси считает вчерашнее голосование в Абхазии очередным нарушением норм международного прав.

«Эти выборы нелегитимны, они не имеют правовой основы. Также нет речи о волеизъявлении народа в условиях, когда большинство населения Абхазии изгнано с этой территории, грубо нарушаются права человека, в частности Гальском районе (который преимущественно населен этническими грузинами – Н.Ч.)», – заявила 27-го марта в своем комментарии госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Напомним, что, по данным переписи населения 1989 года, 48% населения Абхазии составляли грузины, 17% – абхазы, и 14,52% – армяне. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19,26%, а доля этнических абхазов выросла до 50,71%. Что касается армян, то по абхазским официальным данным, на сегодняшний день они составляют 17,32% населения Абхазии. Армянские НПО оспаривают это, утверждая, что местные власти искусственно занижают численность этой этнической группы, и что в действительности армяне составляют от 35 до 45% нынешнего населения Абхазии.

Первый тур выборов в сепаратистской Абхазии прошел 12-го марта. При этом в 22-х из 35 избирательных округов ни один из кандидатов не сумел набрать необходимое для победы количество голосов, соответственно, был назначен второй тур, а в одном округе – перевыборы. ЕС, НАТО, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, а также ряд стран, включая США, Канаду, Украину и Азербайджан сделали специальные заявления насчет незаконности избирательного процесса в этом оккупированном регионе Грузии.

В преддверии Женевских дискуссий

Примечательно, что Москва уже выразила недовольство «фейерверком провокационных заявлений и действий Тбилиси». Катализатором раздражения российской стороны оказалась принятая Советом по правам человека ООН (СПЧ) резолюция в поддержку Грузии. В частности, СПЧ высказал озабоченность в связи с нарушением прав человека и гуманитарной ситуацией в оккупированных Россией регионах Грузии и потребовал предоставить Офису Управления верховного комиссара ООН по правам человека и другим правозащитным организациям «незамедлительный доступ» к Абхазии и Цхинвальскому региону.

Россия выбыла из Совете ООН по правам человека в октябре 2016 года после того, как её не переизбрали на второй срок. Большинство государств тогда проголосовали за то, чтобы Восточную Европу представляли Хорватия и Венгрия. До этого 80 правозащитных организаций призвали страны-члены ООН не поддерживать избрание России в СПЧ из-за действий Москвы в Сирии. Грузия была избрана в СПЧ в 2015 году на перид 2016-2018г. Постоянный представитель Грузии при отделении ООН в Женеве и других международных организациях Шалва Цискарашвили в 2016-ом году был избран на пост вице-президента СПЧ.

Российский МИД назвал резолюцию СПЧ по Грузии «откровенно политизированной» и «направленной против Абхазии, Южной Осетии и России». В своём заявлении Москва также обвинила Тбилиси в попытке сорвать очередной раунд международных переговоров по безопасности и стабильности на Кавказе, который состоится на текущей неделе в Женеве.

«Грузинские официальные лица наперебой выражают все новые и новые протесты. Поводом для пропагандистской шумихи становится все: и правомерное решение Абхазии оптимизировать число пропускных пунктов на своей границе с Грузией, и двустороннее соглашение, позволяющее гражданам Южной Осетии служить по индивидуальным контрактам в российской армии... Нет сомнений, что весь этот политический спектакль специально приурочен к предстоящему 28-29 марта очередному раунду Женевских дискуссий…», – заявил российский МИД 24-го марта.

В свою очередь, грузинский МИД распространил 27-го марта заявление в преддверии Женевских переговоров, в котором подтверждаются опасения России – грузинская сторона планирует «остро поднять» темы милитаризации обоих оккупированных регионов, закрытия пропускных пунктов в Абхазии, запланированного Цхинвальскими властями референдума о переименовании Южной Осетии и интеграцию югоосетинских военных группировок в ВС РФ.

При этом грузинский МИД заявил о своей готовности конструктивно работать, и призвал Россию отнестись с ответственностью к процессу переговоров, и взятым Москвой международным обязательствам.

Напомним, Женевские дискуссии были созваны после российско-грузинской войны в соответствии с соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Они регулярно, хотя без ощутимых результатов, проходят с осени 2008 года с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии.