Визит Абэ в Перл-Харбор продемонстрировал прочность американо-японских отношений

Вместе с президентом Обамой премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил мемориальный комплекс затонувшего военного корабля «Аризона», став первым японским лидером, побывавшим на военной базе Перл-Харбор, где в результате японской бомбардировки в 1941 году погибли 2 400 человек.

Визит Абэ демонстрирует прочность американо-японского альянса.

В 1941 году внезапная нападение Японии на американские военно-морские и военно-воздушные силы на Гавайях побудило США вступить во Вторую мировую войну.

Как отмечает научный сотрудник японско-американского Фонда мира Сасакава Джефри Хорнунг, визит Абэ призван стать сигналом для избранного президента Дональда Трампа, который критически отзывался о финансовой поддержке военного присутствия США в Японии со стороны Токио, а также для азиатских соседей Японии.

«Это символический посыл не только для будущего президента, но и для региона, показывающий, что американо-японский альянс сильнее, чем когда-либо, и что мы можем решить проблемы прошлого и оставаться сильными в качестве союзников», – считает он.

По словам Хорнунга, спустя более 75 лет после бомбардировки горькие чувства, вызванные войной, смягчились в обеих странах.

«Разумеется, среди молодежи многие не осознают значения Перл-Харбора, но, учитывая, что эти две страны были ярыми противниками и врагами всего два-три поколения назад, удивительно, что им удалось проделать такой путь и примириться с прошлым», – отмечает он.

Как отмечает Хорнунг, Абэ и другие представители японского руководства обеспокоены тем, что избранный президент Дональд Трамп может отнестись к этому альянсу иначе, чем его предшественники. По его словам, на фоне усиления влияния Китая значение альянса должно возрасти.