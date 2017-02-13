Япония и Южная Корея осуждают запуск ракеты Пхеньяном

ВАШИНГТОН – Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал запуск северокорейской баллистической ракеты в сторону Японского моря «абсолютно недопустимым».

Абэ заявил об этом вечером в субботу на пресс-конференции в поместье президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде, которое глава японского правительства посетил вместе с американским лидером.

«Северная Корея должна полностью соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, – заявил японский премьер. – Во время моей встречи с президентом Трампом он заверил меня, что США всегда, на 100 процентов, будут на стороне Японии, и, чтобы продемонстрировать свои намерения и приверженность, он присутствует здесь со мной на этой совместной пресс-конференции».

Выступая на пресс-конференции, Трамп сказал: «Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100 процентов».

Запуск ракеты был интерпретирован многими как вызов Пхеньяна администрации Трампа.

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря утром в воскресенье по местному времени.

«Запуск баллистической ракеты средней или промежуточной дальности был произведен в районе города Кусон», – сообщил Пентагон вечером в субботу. В военном ведомстве отметили, что запуск «не представлял угрозы для Северной Америки».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск, назвав его очередным нарушением Пхеньяном многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

Пхеньян не делал заявлений по поводу запуска, но эксперты полагают, что речь идет о ракете, способной поражать цели в Японии, но не в США.

В прошлом году Северная Корея провела два несанкционированных ядерных испытания и запустила около двух десятков ракет, продолжая попытки расширить свою ядерную и ракетную программы. В новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что его страна «достигла последней стадии» в программе по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР), но западные эксперты выражают сомнения по поводу его прогноза.

Тогда Трамп ответил на хвастовство Кима по поводу МБР лаконичным заявлением в Твиттере: «Этого не случится!»

Руководитель оборонных исследований в вашингтонском Центре национальных интересов Гарри Казианис считает, что Северная Корея хотела спровоцировать Трампа своим воскресным ракетным запуском, но не решилась проводить испытание МБР, опасаясь, что оно могло закончиться провалом.



«Думаю, Северная Корея немного опасалась, что если испытание МБР окажется неудачным, они будут выглядеть не очень хорошо», – сказал он.

Трамп следит за ситуацией

Приветствуя Абэ в Вашингтоне в пятницу, Трамп подчеркнул, что США привержены безопасности ключевого союзника в Азии.

«Мы будем сотрудничать, отстаивая наши общие интересы, – сказал президент, – включая защиту от ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи».

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал военные расходы США за рубежом, но с момента вступления в должность он и министр обороны Джеймс Мэттис подчеркивают готовность Америки поддержать союзников в Азии в условиях растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Первый визит в роли главы Пентагона Мэттис нанес в Азию.

США неоднократно обещали, что никогда не допустят, чтобы Северная Корея стала ядерной державой.

Тот же полигон

Представители южнокорейских военных сообщили, что ракета была запущена в 7:55 утра по местному времени с того же полигона, где в октябре дважды запускались мощные ракеты Мусудан. По некоторым оценкам, подобные ракеты имеют эффективный радиус действия около 3 тысяч километров.

Официальные лица сообщили, что ракета пересекла Корейский полуостров и, пролетев около 500 километров, упала в Японское море.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал запуск северокорейской ракеты «провокацией в отношении Японии и региона», отметив, что Пхеньян специально осуществил его во время визита Абэ в США.

Совет национальной безопасности Южной Кореи в воскресенье собрался на заседание, чтобы обсудить ракетный запуск. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и премьер-министр страны Хван Гё Ан заявил, что Сеул будет работать вместе с международным сообществом, чтобы «наказать Север (за ракетный запуск)».

«Неоднократные провокации Северной Кореи показывают природу режима Ким Чен Ына, который иррационально, маниакально одержим развитием ядерной и ракетной программ», – говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

В конце января эксперты сообщили, что северокорейские военные установили ракеты на две передвижные установки, что свидетельствовало о подготовке к предстоящему запуску. Тогда же они отметили, что ракеты не превышали 15 метров в длину, что исключало вероятность применения оружия дальнего радиуса действия.

Аналитики расходятся во мнении о том, насколько близок Пхеньян к полной реализации своих военных амбиций, поскольку пока ему не удавалось провести успешный запуск МБР. В то же время большинство экспертов согласны, что Север достиг значительного прогресса с тех пор, как Ким Чен Ын сконцентрировал в своих руках абсолютную власть в стране после смерти его отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года.

Переговоры прерваны

В течение более десяти лет Вашингтон и власти подавляющего большинства стран мира требовали от Северной Кореи денуклеаризации Корейского полуострова. Однако западным лидерам пока не удалось предложить план, который заставил бы Пхеньян пойти на сотрудничество или создал для него соответствующие стимулы.

Диалог между Пхеньяном и шестью государствами, организованный Китаем, застопорился в 2009 году, когда коммунистическая Северная Корея вышла из переговорного процесса. За три года до этого КНДР провела первое подземное ядерное испытание.

После этого Вашингтон заявлял, что шестисторонние переговоры не могут возобновиться до тех пор, пока режим Кима в Пхеньяне вновь не возьмет на себя обязательства прекратить все ядерные испытания и отказаться от своей ядерной программы. США придерживались этой политической линии при администрации президента Барака Обамы, и правительство президента Трампа подтвердило ее.

Пхеньян пока отвергает инициативы Запада и сопротивляется попыткам мировых лидеров заставить его соблюдать целый ряд резолюций ООН.