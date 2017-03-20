Трамп и Абади обсудят борьбу с «Исламским государством» в Ираке

Президент США Дональд Трамп в понедельник проведет переговоры с премьер-министром Ирака Хадером Абади, в ходе которых, по всей видимости, будет обсуждаться ход операции по возвращению контроля над Мосулом, который ранее был захвачен боевиками «Исламского государства».

В феврале Трамп и Абади обсуждали борьбу с «Исламским государством» по телефону, но переговоры в понедельник будут их первой встречей лицом к лицу.

Перед тем как отправиться в Вашингтон, Абади заявил, что хочет поговорить с Трампом о том, «как завершить заключительный этап операции по разгрому ИГИЛ и тех, кто им помогает».

Иракские войска сражаются с боевиками на земле, получая поддержку с воздуха от возглавляемой США коалиции, которая наносит удары по «Исламскому государству» с августа 2014 года.

Битва за Мосул

Битва за восстановление контроля над Мосулом началась в конце прошлого года. Иракским войскам удалось выбить боевиков из восточной части города и достичь некоторых успехов в западной части.

Иракские вертолеты в воскресенье нанесли ракетные удары рядом со значимой мечетью на западе Мосула, в то время как сухопутные войска приближаются к месту, где в 2014 году лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании самозваного халифата.

Американские и иракские аналитики рассматривают мечеть как неофициальную административную штаб-квартиру джихадистов.

По сообщениям очевидцев, вечером в воскресенье иракские сухопутные войска находились в 100 метрах от Железного моста в Мосуле, медленно продвигаясь к стоящей рядом мечети. Их наступление замедляется из-за узких дорог и присутствия сотен тысяч гражданских лиц.

«Сложности возникают из-за присутствия семей. Как избежать огня по семьям, которых используют в качестве живого щита?» – заявил генерал Аббас аль-Джубури информагентству AFP.

Джубури также связал низкие темпы наступления с тем, что в древних районах Старого города, где здания стоят очень близко друг к другу, а улицы слишком узкие, не может работать артиллерия.

Езиды выходят на свободу

Параллельно с этим курдское информационное агентство Rudaw сообщило, что еще восемь езидских женщин и детей, которые были захвачены «Исламским государством», вышли на свободу.

Сообщение содержит мало подробностей. Однако в нем приводятся слова представителя курдских спасательных служб Хуссейна Коро, заявившего, что операция координировалась с курдскими отрядами пешмерга и спецслужбами к северу от Мосула в провинции Дахук.

По словам Коро, 2 тысячи езидов были освобождены после того, как «Исламское государство» захватило значительную часть курдских районов на севере Ирака. В то же время он отметил, что еще 3400 человек по-прежнему находятся в плену.

«Исламское государство» похитило тысячи езидских женщин и детей в августе 2014 года, когда атаковало их дома и деревни на северо-западе Ирака вблизи границы с Сирией. С тех пор силы иракских курдов при поддержке американской авиации вернули контроль над частью захваченной территории, но многие дети остались сиротами, а многие молодые женщины, предположительно, оказались в рабстве.

Тем, кому удалось сбежать, сообщают, что рабыни часто подвергаются изнасилованиям и трудовой эксплуатации.

Они также сообщили, что за рабынями тщательно следят и в случае повторной поимки после попытки побега они подвергаются суровым наказаниям.