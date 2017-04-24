Госдепартамент призвал Россию оказать влияние на сепаратистов при расследовании гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе

Госдепартамент США выразил глубокие соболезнования семье погибшего на востоке Украины - на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, - американского гражданина, выполнявшего функции парамедика в составе Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Этот случай гибели сотрудника подчеркивает всё более опасные условия, в которых работают эти мужественные наблюдатели, включая ограничения доступа, угрозы и травлю, - заявил Марк Тонер, и.о. представителя Госдепартамента. - Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, с тем чтобы они позволили ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование".

Как подчеркнул Тонер, с момента своего создания в 2014 году СММ ОБСЕ "играет жизненно важную роль в области мониторинга выполнения Минских соглашений, направленных на установление мира в восточной Украине".

"Этот инцидент ясно показывает необходимость немедленного выполнения всеми сторонами - и особенно силами сепаратистов под руководством России, - своих обязательств в рамках Минских соглашений", - подчеркнул и.о. представителя Госдепартамента.