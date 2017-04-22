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В США проходят «Марши в поддержку науки»

Ученые, студенты, активисты экологических и правозащитных организаций вышли сегодня на масштабные акции в Вашингтоне, приуроченные к «Дню Земли». Всего выступления пройдут в 600 городах США.
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Недовольство участников акций вызвало намерение Белого дома сократить финансирование научных программ и проектов по исследованию изменения климата
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Недовольство участников акций вызвало намерение Белого дома сократить финансирование научных программ и проектов по исследованию изменения климата

Количество участников маршей, вышедших на улицы в Вашингтоне и других городах США пока неизвестно
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Количество участников маршей, вышедших на улицы в Вашингтоне и других городах США пока неизвестно

Ученые выступают за научный подход при принятии политических решений и признание роли науки в развитии общества
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Ученые выступают за научный подход при принятии политических решений и признание роли науки в развитии общества

Организаторы мероприятия заявили, что не ставят целью поддержку какой-либо партии и не выступают против администрации Трампа
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Организаторы мероприятия заявили, что не ставят целью поддержку какой-либо партии и не выступают против администрации Трампа

Для студентки программы по ядерной физике Челси Бэртрам последней каплей стало заявление советника Белого дома Келлиэнн Конуэй об &laquo;альтернативных фактах&raquo;
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Для студентки программы по ядерной физике Челси Бэртрам последней каплей стало заявление советника Белого дома Келлиэнн Конуэй об «альтернативных фактах»

Представленный Трампом проект рекомендует на 6 миллионов сократить финансирование Национального института здоровья
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Представленный Трампом проект рекомендует на 6 миллионов сократить финансирование Национального института здоровья

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