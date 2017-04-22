В США проходят «Марши в поддержку науки»

Недовольство участников акций вызвало намерение Белого дома сократить финансирование научных программ и проектов по исследованию изменения климата
Количество участников маршей, вышедших на улицы в Вашингтоне и других городах США пока неизвестно
Ученые выступают за научный подход при принятии политических решений и признание роли науки в развитии общества
Организаторы мероприятия заявили, что не ставят целью поддержку какой-либо партии и не выступают против администрации Трампа
Для студентки программы по ядерной физике Челси Бэртрам последней каплей стало заявление советника Белого дома Келлиэнн Конуэй об «альтернативных фактах»
Представленный Трампом проект рекомендует на 6 миллионов сократить финансирование Национального института здоровья