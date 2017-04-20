Герберт Макмастер: биографическая справка

Полное имя: Герберт Рэймонд «Г. Р.» Макмастер

Возраст: 54

Место рождения: Филадельфия, Пенсильвания

Образование: Военная академия США в Вэст-Пойнте; степень магистра и доктора философии (Ph.D.) в области военной истории получил в Университете Северной Каролины.

Звание: Генерал-лейтенант

Семейное положение: женат, супруга – Кэтлин Троттер, у них трое дочерей

Карьера

До последнего назначения возглавлял Центр интеграции боевых возможностей сухопутных войск армии США.

В марте 2017 г. Комитет Сената по делам вооруженных сил подавляющим большинством голосов утвердил кандидатуру трехзвездного генерал-лейтенанта Герберта Макмастера на должность главы Совета национальной безопасности США.

Биографическая справка

Герберт Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Его отец был кадровым военным-пехотинцем, заслужившим офицерское звание капитана в боевых действиях во Вьетнаме. Мать Макмастера была школьной учительницей.

Макмастер ходил в школу Военной академии Вэлли-Фордж. В школе он серьёзно увлёкся футболом и баскетболом.

После школы поступил в престижную Военную академию США в Вест-Пойнте, которую окончил1984. Во время обучения его профильным предметом были международные отношения.

В год окончания Вест-Пойнта Макмастер поступил в воздушно-десантную школу в Форт- Беннинг в штате Джорджия, отучившись предварительно на курсах основной подготовки офицеров бронетанковых войск в Форт-Нокс, штат Кентукки. В 1985 закончил школу рейнджеров, куда поступил для того, чтобы лучше подготовиться к управлению сухопутными подразделениями.

В 1999 г. окончил Командно-штабной колледж армии США, в 2003– Колледж армии США. В 90-х защитил ученые степени магистра и доктора философии (Ph.D.) в области военной истории в Университете Северной Каролины, написав диссертацию об участии США во Вьетнамской войне, которая вошла в его книгу «Неисполнение служебного долга: Линдон Джонсон, Роберт Макнамара, объединенный комитет начальников штабов и ложь, которая привела к Вьетнаму», вышедшую в 1997 г.

Макмастер принимал участие в боевых действиях в Персидском заливе и участвовал в войнах в Афганистане и Ираке. Он удостоен множества военных наград. За участие в кампании в Персидском заливе (1991) он получил медаль «Серебряная звезда» за отвагу в бою. В начале 2000-х гг. он участвовал в военной кампании в Ираке.

В 2014 году журнал Time включил Герберта Макмастера в список 100 самых влиятельных людей мира.

Избранные цитаты

О террористах

«Мы победим сегодняшних врагов, включая террористические организации, такие как [“Исламское государство”], которые цинично используют извращенную интерпретацию религии для разжигания ненависти и оправдания ужасающей жестокости в отношении невинных людей» (зима 2017, речь в Военном институте Вирджинии)

О России

«Необходимо поставить вопрос о поддержке Россией столь ужасного режима [правительства президента Сирии Башара Асада], который является одной из сторон конфликта, а также о подрывных действиях России в Европе. Я полагаю, что настало время провести с Россией жесткие дискуссии» (апрель 2017, VOA)

Об армии

«У некоторых людей существует недопонимание в отношении армии. Некоторые думают – эй, вы в армии, где все супер-иерархическое, и вы находитесь в среде, которая нетерпима к критике, и люди не хотят откровенных оценок. Я думаю, что все наоборот ... командиры, с которыми я работал – им нужны откровенные оценки, они хотят критики и обратной связи» (июль 2014, Columbus Ledger-Enquirer)

Что говорят о Герберте Макмастере

« Г. Р. Макмастер – один из лучших военных лидеров нашего поколения, а также большой стратегический ум. Он настоящий ученый-воин, и я уверен, что он будет служить президенту и стране» (сенатор от штата Арканзас Том Коттон)