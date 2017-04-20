Трамп и тайные документы Кремля

Информационное агентство "Рейтер" опубликовало расследование, из которого следует, что Кремль разработал для себя и по ходу дела менял стратегию воздействия на американское общественное мнение в период предвыборной кампании в США в 2016 году. Два cтратегических документа были подготовлены, по данным агентства, Российским институтом стратегических исследований. В самом РИСИ, впрочем, причастность к опубликованным документам уже опровергли, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рекомендовал ей "не доверять". Радио Свобода публикует подробное изложение расследования "Рейтер", результаты своих предыдущих расследований и свидетельства бывших сотрудников.

"Трое ныне действующих и четверо бывших официальных лиц в Вашингтоне сказали информационному агентству "Рейтер", что у российского правительства был план по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году с тем, чтобы сместить голоса в пользу Дональда Трампа и подорвать доверие избирателей к американской системе выборов. Они ссылаются на два секретных документа, разработанных Российским институтом стратегических исследований (РИСИ). Именно этот институт составил "дорожную карту" влияния на выборы в США и обосновал необходимость действий, которые разведывательное сообщество США позднее определило как массированные попытки вмешательства в выборы 8 ноября 2016 года. Американская разведка получила эти документы уже после выборов.

РИСИ управляется отставными офицерами внешней разведки, назначенными непосредственно кремлевской администрацией. Первый документ – стратегический план, разработанный в июне прошлого года, – был послан в целом в российское правительство, но не какому-то определенному лицу. В нем содержались рекомендации начать пропагандистскую кампанию через социальные сети и российские международные медиа организации с тем, чтобы убедить американских избирателей выбрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем была у администрации Барака Обамы, сказали агентству "Рейтер" все семеро собеседников.

Для России лучше свернуть пропаганду в пользу Трампа и переключиться на кампанию по подрыву доверия к системе выборов

Второй документ РИСИ был составлен и разослан в правительственные структуры в октябре. В нем содержалось предупреждение, что кандидат демократов Хиллари Клинтон, скорее всего, победит на выборах. По этой причине, написано в документе, для России лучше свернуть пропаганду в пользу Трампа и переключиться на кампанию по подрыву доверия к системе выборов, включая вбросы сообщений о подтасовках и фальсификациях, чтобы подорвать легитимность выборного процесса и нанести ущерб репутации Клинтон, что, в конечном итоге, подорвет и ее президентский статус.

Семеро источников агентства "Рейтер" говорили на условия анонимности, поскольку российские документы носят статус секретных в США. Они отказались пояснить, как американская разведка получила эти документы. Американские разведывательные ведомства тоже отказались это комментировать.

Не получило агентство и ответа от пресс-службы российского президента и из РИСИ. Владимир Путин неоднократно отрицал российское вмешательство в американские выборы.

На основании этих документов администрация Обамы пришла к выводу, что Россия развернула кампанию "фейковых новостей" и кибернетических атак против Демократической партии и кампании Хиллари Клинтон, сказали собеседники "Рейтер".

"У Путина всегда была в уме цель, и он попросил институт составить ему "дорожную карту", – сказал один из собеседников, бывший офицер американской разведки. Четверо из собеседников агентства "Рейтер" заметили, что подход, описанный в июньском стратегическом документе, – это расширение кампании, которую администрация Путина начала в марте 2016 года. В марте Кремль распорядился, чтобы российские государственные СМИ, включая международные – как RT и "Спутник", публиковали положительные репортажи о Трампе и его президентской кампании, сказали источники Рейтера. RT не ответила на просьбу агентства прокомментировать это утверждение. Представитель агентства "Спутник" отверг эти утверждения, заявив, что участие агентства в кремлевской кампании – это "набор лжи". "И, кстати, это уже не первый набор лжи, который мы слышим из уст "источников в официальных американских кругах", – написал в электронном сообщении представитель "Спутника" в ответ на запрос "Рейтер".

Прокремлевские блогеры

Прокремлевские блогеры разворачивали кампанию в Твиттере, призывая поставить под сомнение честную победу Клинтон

Как следует из доклада американских разведывательных ведомств, опубликованном в январе этого года, RT и "Спутник" публиковали материалы против Хиллари Клинтон в то время как прокремлевские блогеры разворачивали кампанию в Твиттере, призывая поставить под сомнение честную победу Клинтон.

В докладе отмечается, что самое популярное видео RT против Клинтон "Как 100% доходов от благотворительности Клинтонов пошли… к ним в карманы" собрало 9 миллионов просмотров в соцсетях.

Доклад подчеркивает, что RT и "Спутник" "целенаправленно представляли избранного президента Трампа как жертву нападок со стороны традиционных средств информации".

В докладе не делается вывод о том, что усилия Москвы на самом деле способствовали победе Трампа на выборах, поскольку американское разведывательное сообщество "не занимается анализом американского политического процесса и американского общественного мнения".

Кибернетические атаки

Документы, подготовленные РИСИ, не содержат упоминания о взломе почтовых сообщений Демократической партии с целью вмешательства в ход выборов, утверждают четверо из собеседников Рейтера. По их мнению, взлом сервера – это отдельная операция, проведенная Кремлем при помощи разведки.

RТ и "Спутник" активно сообщали о содержании взломанной почты, которая зачастую содержала неприятные и компрометирующие детали

Открытая пропагандистская кампания и тайная операция по взлому дополняли друг друга, говорят они. И RT, и "Спутник" активно сообщали о содержании взломанной почты, которая зачастую содержала неприятные и компрометирующие детали.

Пятеро из собеседников "Рейтер" описывают РИСИ как домашний мозговой центр Кремля по внешнеполитическим вопросам. В то время, когда были составлены эти документы, директором института был Леонид Решетников, поднявшийся за 33 года службы во внешней разведке до ранга генерал-лейтенанта. После того, как в январе Решетников ушел на пенсию, Путин назначил его преемником Михаила Фрадкова. С 2007 по 2016 годы Фрадков был директором Службы внешней разведки РФ.

"Рейтер" не смог выяснить, участвовали ли эти люди в выработке документов. Офис Решетникова переправил запрос агентства в РИСИ, пишет "Рейтер".

На своем сайте РИСИ представляет себя как "научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом Российской Федерации". "Главная задача РИСИ информационное обеспечение Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата Правительства, министерств и ведомств. РИСИ предоставляет экспертные оценки, рекомендации, готовит информационно-аналитические материалы для вышеуказанных структур".

31 января сайты Кремля и РИСИ поместили фотографию и расшифровку встречи Владимира Путина с Решетниковым и Фрадковым.

Мы готовы работать и отвечать на ваши задачи, которые вы ставите. Задачи сложные, прямо скажем, но выполнимые при той поддержке, которую вы оказываете

"Хочу сказать, что мы все эти почти восемь лет работали как могли на осуществление и реализацию Вашей линии во внешней политике. Это было нашим краеугольным камнем – линия России, линия нашего Президента", – заявил в ходе этой встречи Леонид Решетников.

"Мы готовы работать и отвечать на Ваши задачи, которые Вы ставите. Задачи сложные, прямо скажем, но выполнимые при той поддержке, которую Вы оказываете, и я надеюсь, и впредь мы будем чувствовать эту поддержку и в материальном, в финансовом, и в моральном – во всех отношениях. Мы готовы работать", – добавил Михаил Фрадков.

Проводник президентской мысли

До 2009 года РИСИ входил в Службу внешней разведки РФ, затем был переформатирован в структуру, учредителем и основным заказчиком работ которой выступала Администрация Президента России. Это довольно разветвленный институт с многочисленными интересами и филиалами. Интересы охватывают от комплексных проблем, проблем евро-атлантических и оборонных исследований до Ближнего Востока и экономики. Среди региональных центров на сайте института значатся офисы в Екатеринбурге, Владивостоке, Архангельске и Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте РИСИ, в нем 11 докторов и 45 кандидатов наук. Всего же, по словам источника в РИСИ, там трудится вместе с обслуживающим персоналом около 200 человек. Институт организует практики для студентов и аспирантов вузов России и зарубежья.

На сайте института в разделе "контакты" не значится филиал РИСИ в Белграде, открытый в 2013 году при благословении священников Сербской православной церкви. Журналистам Радио Свободная Европа, которые проводили расследование российского влияния в Сербии, не удалось получить комментарий от представительства РИСИ в Сербии. В Белграде эта организация зарегистрирована как ассоциация, занимающаяся издательской деятельностью с целью "укрепления научно-исследовательской работы и иных форм сотрудничества". По номеру телефона, который можно найти в интернете, никто не отвечает.

Жизнь бывшего директора РИСИ Леонида Решетникова тесно связана с Балканами – он проработал в регионе почти шестнадцать лет. Семь лет в Болгарии, где сначала учился, затем защитил в Софийском университете диссертацию по истории, а потом работал, пять лет в бывшей Югославии, три – в Греции. Решетников в последние годы был частым гостем не только в Белграде, но и в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, руководство которой постоянно заигрывает с сепаратистскими идеями. Здесь он получил одну из самых высоких наград – Орден Негоша – и пообещал от имени патриотических сил России защитить права и возможность независимого развития Республики Сербской.

В мае 2016 года в Торговой палате Сербии прошла презентация книги Решетникова "Вернуться в Россию. Третий путь, или Тупики безнадежности", изданной и на сербском языке. Как и в большинстве подобных случаев, в этом мероприятии участвовали представители Сербской православной церкви, включая митрополита Амфилохия, известного экстремистскими взглядами и разжиганием ненависти. Корреспондентам Радио Свободная Европа не удалось связаться с организовавшей встречу ассоциацией "Наша Сербия", на сайте которой указано, что она занимается гуманитарной деятельностью и оказанием помощи детям.

Доктор исторических наук Александр Сытин 10 лет проработал в РИСИ ведущим научным сотрудником. Покинув институт, Александр Сытин опубликовал в интернете статью "Анатомия провала: О механизме принятия внешнеполитических решений Кремля". "Еще в период своей работы на Балканах Леонид Решетников "воцерковился". У генерала бывшего Первого главного управления КГБ СССР коммуниста Л. Решетникова это приняло крайние формы увлечения Белым движением, Белой православной идеей, духовным и территориальным возрождением Империи".

– Решетников, по всей вероятности, на своей аналитической должности еще в Службе, а потом в РИСИ очень скучал по оперативной работе, –говорит Александр Сытин в ответ на вопрос Радио Свобода, могли ли в РИСИ подготовить те документы, о которых пишет агенство "Рейтер". – И постоянно пытался к этой работе в той или иной форме вернуться через какие-то внешние связи. Но мало того, что, с моей точки зрения, сама работа велась не очень квалифицированно, но и по своему скромному опыту общения с руководством РИСИ, я могу сказать, что они элементарно с людьми не умеют работать, они людей вообще не видят, с кем они имеют дело. Поэтому изначально, думаю, это было обречено на провал, что и произошло с этой рейтеровской публикацией. Потому что допустить такую утечку – это еще суметь нужно.

–​ То есть утечка из института, правильно?

– По всей вероятности. Потому что утечку из администрации президента – это я очень плохо себя представляю. Конечно, все возможно, но... вряд ли.

–​ А этот институт действительно плотно занимался США?

– Да нет, там очень слабое направление, на самом деле, и американское, и европейское. Оно традиционно было слабым. Туда набирали людей в основном молодых, после института, и главная особенность, что меня всегда поражало, это люди, которые в стране либо были один раз в своей жизни, и то в туристической поездке, либо не были вообще. Второй момент, поскольку я занимался странами Балтии, это люди, не связанные ни с какими аналитическими центрами, ни с какими специалистами, то есть это люди, не имеющие там связей. Соответственно, все записки писались по публикациям СМИ и интернета. Ну, знали язык, читали на этом языке – вот выжимка из неких СМИ и ложилась в качестве аналитических записок на стол директору, а потом и в администрацию. Это стандартная форма работы, кстати, большинство аналитических подразделений в России работает именно так. Потому что денег на командировки нет, а чтобы иметь связи за рубежом, нужно туда ездить, выступать на конференциях, писать статьи, выступать с докладами. А при той позиции, которую занимает институт, это в принципе невозможно. Невозможно выступать с докладом во Франции, скажем, с позицией, которую занимал РИСИ при Решетникове. Вас слушать никто не будет, уж тем более в США, где, при всех недостатках и при всем упадке бывшей советологии, достаточно сильная школа, много людей, которые знают или, по крайней мере, считают, что знают Россию.

–​ А как этот институт появился? И зачем он нужен?

– Он появился как подразделение Службы внешней разведки, но открытое, как своеобразное окно. В его задачи входила работа с так называемыми открытыми источниками. Поэтому он и создавался как смешанное военно-гражданское подразделение, почему я и попал туда работать. Я никогда не был аттестован и никогда не был военнослужащим, а институт считался воинской частью, то есть я и ряд других людей работали там на тех же правах, какие бывают у вольнонаемных в воинской части. В самой службе такая практика невозможна, таких людей там нет или почти нет, а здесь это было нормально. На основе изучения открытых источников составлялись и аналитические записки, и более крупные работы. А потом институт был переоформлен, и стал аналитическим подразделением администрации президента. Те, кто захотел сохранить воинское звание и воинский стаж, ушли в службу, те, кто остался в институте, вышли в отставку, и военных там формально не осталось. Еще в президентство Медведева институт зафиксировал себя как подразделение крайне традиционное в определенных категориях правой ориентации. Если, допустим, ИНСОР считался более демократическим, то этот... Как говорил Решетников, "ИНСОР шепчет президенту, еще Медведеву, в левое ухо, а мы шепчем в правое". Результат мы все видим, – сказал Александр Сытин.

Согласно сайту Госзакупок ФР, в 2017 году институт потратил 204446 рублей 37 копеек на подписку и поставку печатных периодических изданий Соединенных Штатов Америки (США) на текущий год.

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Директора РИСИ Михаил Фрадков ответил на расследование агентства "Рейтер" следующим заявлением: "Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы "участия" России в предвыборной кампании в США. Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже посоветовал не доверять публикации, "поскольку ссылка идет на семь анонимных источников, так и нужно относиться к этой информации".

Павел Золотарев, замдиректора Института США и Канады, в прошлом глава Информационно-аналитического центра Министерства обороны России, заместитель руководителя аппарата Совета обороны РФ, сказал Радио Свобода, что "РИСИ занимается чисто научными исследованиями, а тем, о чем пишет "Рейтер", занимаются совсем другие структуры":

– Наверняка институт мог готовить аналитический доклад по ходу американских выборов, это нормальная практика, сотрудники нашего института, которые специализируются на внутренних проблемах США, тоже анализировали расстановку политических сил в Америке. Аналитики в США занимаются тем же самым, – поясняет Золотарев.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действия России не повлияли на исход выборов. Конгресс и ФБР проводят расследование, но подтверждений того, что люди из окружения Трампа сотрудничали с российской стороной, чтобы повлиять на исход выборов, обнародовано не было.