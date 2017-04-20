Авианосец «Карл Винсон» идет в направлении Северной Кореи

В среду США попытались заверить союзников в том, что авианосец «Карл Винсон» – действительно находится на пути в западную часть Тихого океана с целью сдерживаниия ядерной программы КНДР. Однако эти заявления были озвучены уже после того, как, в течение нескольких дней, Белый дом распространял не вполне ясные сообщения о том, что авианосец и группа его сопровождения уже были отправлены к Корейскому полуострову.

«Мы направляем армаду. Очень мощную», – заявил президент Трамп 11 апреля, через три дня после того как ударная группа ВМС США покинула Сингапур.

Ранее, 9 апреля, глава Тихоокеанского командования США адмирал Гаррис объявил о том, что ударной группе во главе с «Карлом Винсоном» отдан приказ, после Сингапура, выдвинуться к Корейскому полуострову в качестве меры давления на Северную Корею. Адмирал также заявил, что авианосец не будет делать остановок в портах Австралии, как планировалось ранее.

Тем не менее, ударная группа осталась в западной части Тихого океана и завершила сокращенные совместные учения с ВМФ Австралии. В субботу «Карл Винсон» был зафиксирован в момент прохождении Зондского пролива, который разделяет индонезийские острова Яву и Суматру – в тысячах километров от Корейского полуострова.



В среду официальные лица США попытались прояснить противоречивые заявления о местонахождении американской ударной группы кораблей. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя слова Дональда Трампа о том, что армада была направлена к корейским берегам, заявил: «Это факт. Это произошло. Скорее, это происходит сейчас».

«Что именно вводит всех в заблуждение? Я пытаюсь понять... Ведь я не упоминал в комментариях временные рамки», – сказал Спайсер.

Министр обороны США Джим Мэттис сообщил прессе в ходе визита в Саудовскую Аравию, что «Карл Винсон, как я официально заявлял, курсировал в западной части Тихого океана. Мы делаем именно то, о чем говорили. А именно, мы изменили курс авианосца, который после выдвижения из Сингапура частично продолжил путь в том же направлении, но это уже было по маршруту в Корею».

Кроме того, Мэттис добавил: «Авианосец будет двигаться в этом направлении. И я буду решать, где и в какое время он должен находиться. Но предназначение «Карла Винсона» – заверить наших союзников в северо-западном регионе Тихого океана в нашей поддержке».