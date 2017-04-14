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Apple разрешили испытать беспилотный автомобиль в Калифорнии

Аналогичные технологии испытывают десятки других фирм

Корпорация Apple получила разрешение на испытание беспилотных автомобилей на улицах городов штата Калифорния.

Разрешение предусматривает, что Apple будет тестировать три самоуправляющихся автомобиля марки Lexus, в машинах будут находится шесть сотрудников компании.

Apple долгое время отказывалась комментировать слухи о том, что она разрабатывает такого рода технологии. В пятницу компания распространила заявление, согласно которому Apple активно инвестирует в технологии машинного обучения и автономных систем, некоторые из которых могут быть применены в сфере транспорта.

На сегодняшний день, разрешения на испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии имеют еще 29 компаний, включая таких гигантов, как Ford, General Motors, BMW, Volkswagen и Tesla.

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