Apple разрешили испытать беспилотный автомобиль в Калифорнии

Корпорация Apple получила разрешение на испытание беспилотных автомобилей на улицах городов штата Калифорния.

Разрешение предусматривает, что Apple будет тестировать три самоуправляющихся автомобиля марки Lexus, в машинах будут находится шесть сотрудников компании.

Apple долгое время отказывалась комментировать слухи о том, что она разрабатывает такого рода технологии. В пятницу компания распространила заявление, согласно которому Apple активно инвестирует в технологии машинного обучения и автономных систем, некоторые из которых могут быть применены в сфере транспорта.

На сегодняшний день, разрешения на испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии имеют еще 29 компаний, включая таких гигантов, как Ford, General Motors, BMW, Volkswagen и Tesla.