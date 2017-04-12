Сирийский вопрос может создать напряженность между Россией и Турцией

Недавняя атака сирийского режима с применением химического оружия против собственных граждан привела к возобновлению напряженности в российско-турецких отношениях. Турция вновь призывает к свержению поддерживаемого Россией президента Сирии Башара Асада, а также к созданию зон безопасности и закрытию сирийского воздушного пространства.

Ухудшение отношений между Россией и Турцией может иметь нежелательные экономические последствия для Анкары. Москва быстро отреагировала на твердую позицию турецких властей по Сирии. В понедельник Российский союз туриндустрии предупредил о возможной приостановке чартерных авиарейсов на турецкие курорты.

Полеты чартерных самолетов в Турцию уже прекращались после того, как в 2015 году турецкая ПВО сбила дислоцировавшийся на базе в Сирии российский бомбардировщик. «Не думаю, что мы можем позволить себе еще один кризис в отношениях с Россией, – предупреждает политический обозреватель вебсайта Al Monitor Семих Идиз. – Особенно с экономической точки зрения, так как вот-вот должен открыться курортный сезон. Нам нужно очень осторожно и деликатно подходить к этой проблеме».

Россияне – это вторая по масштабу группа иностранцев, традиционно отдыхающих в Турции. Запрет на чартерные рейсы в прошлом году сильно ударил по туриндустрии страны, так как количество российских туристов упало почти на три миллиона. Туристический сектор составляет 6,2% турецкой экономики. В нем занято 8% всей рабочей силы в стране.

До сегодняшнего дня, турецкие СМИ сообщали о всплеске числа запросов на бронирование отдыха от граждан России, а также об открытии новых чартерных маршрутов между странами. Однако, надежды на возвращение российских туристов могут оказаться преждевременными.



Рост экономики Турции замедляется



Неопределенность для турецкой экономики возникла очень не вовремя.

«Народ уже почувствовал последствия замедления экономического роста, – предупреждает политический консультант Атилла Йесилада. – Несмотря на значительное стимулирование экономики, потребительская сфера до сих пор не восстановилась. Уровень безработицы достиг самого высокого за многие годы уровня. Помимо этого, есть еще один важный индикатор – посещение торговых центров, в которых оборот сократился на 1,5%, а посещаемость упала на 5,5%».

Еще до недавнего ухудшения двусторонних отношений, в Турции задавались вопросом об искренности усилий Москвы по восстановлению связей. «Это было выгодно только одной стороне», – отмечает, имея в виду Россию, Айдын Сельджен, в прошлом –высокопоставленный турецкий дипломат, который долгое время проработал в регионе.

Несмотря на то, что лидеры обеих стран говорили о достижении прогресса, Москва оставила в силе большую часть экономических санкций в отношении Турции. «Даже такие практические вопросы, как экспорт сельскохозяйственной продукции, до сих пор не разрешены; не лучше обстоят дела с безвизовым режимом для турецких граждан, а также с проблемой экспорта помидоров в Россию», – сказал Сельджен.

Гнилые помидоры

Запрет на импорт в Россию помидоров из Турции стал одним из самых болезненных вопросов для Анкары. Ежегодно на российский рынок шло более 70% турецкого экспорта на общую сумму более 250 млн. долларов. Через год после введения Москвой ограничительных мер турецкие поставщики попытались выйти на другие рынки, однако, в связи с недавними событиями, СМИ в Турции показывают кадры с гниющими на полях помидорами.



В марте Анкара нанесла ответный удар, введя запрет на поставки российской пшеницы. Однако, министр сельского хозяйства Турции Фарук Джелик в интервью признал, что «торговая война» будет непосильной для страны.

В то же время, отмечают аналитики, стратегические интересы обеих государств в Сирии могут способствовать деэскалации напряженности между ними. Несмотря на существующие разногласия, Турция, Россия и Иран крайне заинтересованы в сотрудничестве по разрешению сирийского конфликта. «Для установления мира в Сирии требуется, по меньшей мере, участие этих трех стран, что позволит вовлечь в диалог поддерживаемые ими стороны конфликта, – отмечает Синан Ульджен, приглашенный научный сотрудник Европейского центра Карнеги в Брюсселе. – Именно это создает взаимозависимость между тремя странами».

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи выразил неудовлетворенность сложившейся ситуацией и сообщил о планах провести встречу экономических делегаций, которые попытаются разрешить проблемы в двусторонних торговых отношениях. «Ни одна из стран не выиграет от введения запретов. Наоборот, все будут в проигрыше. При отсутствии барьеров в выигрыше будут все», – сказал Зейбекчи.