Аккуратнее, у нас есть ядерные бомбы, СМИ Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп во вторник написал в своем Твиттере, что Китай должен делать больше для того, чтобы повлиять на соседнюю Северную Корею.

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«Северная Корея нарывается на неприятности, если Китай хочет помочь, это будет здорово, если нет, то мы разберемся без них. США», - написал в Твиттере президент Трамп.

Рост напряженности вокруг Корейского полуострова отмечен после ракетного удара США по сирийской авиабазе, с которой предположительно была осуществлена химическая атака, и в связи с опасениями, что Северная Корея может провести испытание ядерного оружия в шестой раз.

Официальная газета Северной Кореи Rodong Sinmun сообщила, что страна готова ответить на любую агрессию со стороны Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер, комментируя высказывание президента Трампа, сказал, что США не может «терпеть испытания ракет» со стороны Северной Кореи и последнее, что мы хотим видеть, это «Северную Корею с ядерным оружием, угрожающую побережью США и в этом смысле любой другой стране».

В свою очередь, действующий президент Южной Кореи Хван Гё Ан предупредил о возможных «провокациях» со стороны северного соседа. Он приказал военным страны осуществлять постоянное наблюдение и обеспечить тесное взаимодействие с Соединенными Штатами.

Ударная группа авианосца «Карл Уинсон» ВМС США находилась в порту в Сингапуре, готовясь к выдвижению в сторону Австралии, когда Тихоокеанское командование США приказало выдвигаться на север.

«Корабли Третьего флота выдвинулись вперед в целях защиты интересов США в западной части Тихого океана», – заявил «Голосу Америки» Дэйв Бенэм, директор по работе со СМИ Третьего флота Тихоокеанского командования.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились во Флориде на прошлой неделе, и американский лидер призвал своего китайского коллегу прилагать больше усилий для сдерживания ядерной программы КНДР.

В субботу Северная Корея отпразднует 105 лет со дня рождения Ким Ир Сена, отца-основателя северокорейского государства и дедушки действующего лидера страны Ким Чен Ына. Пхеньян часто приурочивает ракетные и ядерные испытания к важным датам, которые проводит в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН.

МИД Северной Кореи заявил, что приближение ударной группы ВМС США демонстрирует, что «безрассудные действия США с целью вторжения вступили в серьёзную фазу», - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Проблема Северной Кореи - один из главных внешнеполитических вызовов для администрации президента США Дональда Трампа, которая пересматривает политику в отношении Пхеньяна, говоря, что не исключает никаких вариантов действий, в том числе военных ударов. Однако американские чиновники сказали, что в приоритете - меры невоенного характера, сообщает Reuters.

Китай и Южная Корея договорились в понедельник о введении более жестских санкций в отношении Северной Кореи в случае проведения испытаниий ядерного оружия или ракет дальнего радиуса действия, заявил Reuters неназванный высокопоставленный чиновник Южной Корее.