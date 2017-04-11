Аккуратнее, у нас есть ядерные бомбы, СМИ Северной Кореи

Государственные СМИ Северной Кореи пригрозили ядерным ударом в случае «агрессии» со стороны США
Президент США Дональд Трамп во вторник написал в своем Твиттере, что Китай должен делать больше для того, чтобы повлиять на соседнюю Северную Корею.
«Северная Корея нарывается на неприятности, если Китай хочет помочь, это будет здорово, если нет, то мы разберемся без них. США», - написал в Твиттере президент Трамп.
Рост напряженности вокруг Корейского полуострова отмечен после ракетного удара США по сирийской авиабазе, с которой предположительно была осуществлена химическая атака, и в связи с опасениями, что Северная Корея может провести испытание ядерного оружия в шестой раз.
Официальная газета Северной Кореи Rodong Sinmun сообщила, что страна готова ответить на любую агрессию со стороны Соединенных Штатов.
Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер, комментируя высказывание президента Трампа, сказал, что США не может «терпеть испытания ракет» со стороны Северной Кореи и последнее, что мы хотим видеть, это «Северную Корею с ядерным оружием, угрожающую побережью США и в этом смысле любой другой стране».
В свою очередь, действующий президент Южной Кореи Хван Гё Ан предупредил о возможных «провокациях» со стороны северного соседа. Он приказал военным страны осуществлять постоянное наблюдение и обеспечить тесное взаимодействие с Соединенными Штатами.
Ударная группа авианосца «Карл Уинсон» ВМС США находилась в порту в Сингапуре, готовясь к выдвижению в сторону Австралии, когда Тихоокеанское командование США приказало выдвигаться на север.
«Корабли Третьего флота выдвинулись вперед в целях защиты интересов США в западной части Тихого океана», – заявил «Голосу Америки» Дэйв Бенэм, директор по работе со СМИ Третьего флота Тихоокеанского командования.
Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились во Флориде на прошлой неделе, и американский лидер призвал своего китайского коллегу прилагать больше усилий для сдерживания ядерной программы КНДР.
В субботу Северная Корея отпразднует 105 лет со дня рождения Ким Ир Сена, отца-основателя северокорейского государства и дедушки действующего лидера страны Ким Чен Ына. Пхеньян часто приурочивает ракетные и ядерные испытания к важным датам, которые проводит в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН.
МИД Северной Кореи заявил, что приближение ударной группы ВМС США демонстрирует, что «безрассудные действия США с целью вторжения вступили в серьёзную фазу», - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Проблема Северной Кореи - один из главных внешнеполитических вызовов для администрации президента США Дональда Трампа, которая пересматривает политику в отношении Пхеньяна, говоря, что не исключает никаких вариантов действий, в том числе военных ударов. Однако американские чиновники сказали, что в приоритете - меры невоенного характера, сообщает Reuters.
Китай и Южная Корея договорились в понедельник о введении более жестских санкций в отношении Северной Кореи в случае проведения испытаниий ядерного оружия или ракет дальнего радиуса действия, заявил Reuters неназванный высокопоставленный чиновник Южной Корее.
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