Ракетный удар по Сирии – предупреждение Ирану и КНДР

Отдав приказ о ракетной атаке на авиабазу сирийских правительственных войск, администрация США сделала «тщательно рассчитанный предупредительный выстрел», считает директор Центра политического и военного анализа Института Хадсона в Вашингтоне Ричард Вейтц (Richard Weitz. Hudson Institute).

«Это единичный удар, который должен послужить предупреждением и восстановить политику сдерживания, направленную на предотвращение новых случае использования оружия массового поражения в Сирии», – заявил он Русской службе «Голоса Америки».

Кроме этого, по мнению эксперта, силовая акция должна восстановить доверие к США, и еще раз продемонстрировать, что Вашингтон больше не намерен ограничиваться ничем не подкрепленными угрозами, как это было в 2013 году, когда Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой после применения Дамаском химического оружия против своих граждан.

«Вашингтон хочет, чтобы в Пхеньяне и Тегеране поняли, что им будет угрожать такая же решительная военная акция, если они попробуют использовать или даже начнут подготовку к использованию оружия массового поражения», – говорит Ричард Вейтц.

Эксперт считает, что Дональд Трамп полностью изменил свою политику по отношению к Сирии. Еще недавно глава Белого дома был готов признать легитимность правительства Башара Асада и вместе с Россией начать борьбу с боевиками ИГИЛ в Сирии, тем более, что недавний теракт в Санкт-Петербурге стал еще одним напоминанием о необходимости взаимного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

«Полученные свидетельства об использовании правительством Сирии химического оружия заставили президента (США) принять решение (о проведении военной операции), и сделали невозможным какое-либо сотрудничество с Асадом, – уверен Ричард Вейтц. – Все надежды на сотрудничество между США, Россией и властями Сирии исчезли, так что теперь нам всем нужно попытаться найти новый сценарий для взаимодействия».