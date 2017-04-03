Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в переполненном метро Санкт-Петербурга, есть убитые и раненые
10 человек погибли, и более 50 человек получили ранения после мощного взрыва в понедельник днем в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщают оперативные службы города и пресс-секретарь губернатора Петербурга Геннадий Полтавченко Андрей Кибитов.
Взрыв произошел на перегоне станций «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Все станции метро города закрыты, среди пострадавших 25 взрослых и один ребенок, которые были направлены в больницы города, передает агентство Интерфакс.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что рассматриваются различные версии, включая террористический акт, сообщает Рейтер.
«Городские власти, а если потребуется – и федеральные, примут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам», – сказал Путин, который проводил встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Facebook активировал функцию «режим безопасности» для Санкт Петербурга.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.