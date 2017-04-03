Взрыв в метро Санкт-Петербурга

10 человек погибли, и более 50 человек получили ранения после мощного взрыва в понедельник днем в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщают оперативные службы города и пресс-секретарь губернатора Петербурга Геннадий Полтавченко Андрей Кибитов.

Взрыв произошел на перегоне станций «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Все станции метро города закрыты, среди пострадавших 25 взрослых и один ребенок, которые были направлены в больницы города, передает агентство Интерфакс.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что рассматриваются различные версии, включая террористический акт, сообщает Рейтер.

«Городские власти, а если потребуется – и федеральные, примут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам», – сказал Путин, который проводил встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Facebook активировал функцию «режим безопасности» для Санкт Петербурга.