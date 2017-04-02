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45 лет назад легендарный Чарли Чаплин готовился вернуться в США

45 лет назад легендарный Чарли Чаплин готовился вернуться в США
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2 апреля 1972 – 45 лет назад – легендарный актер и режиссер Чарли Чаплин готовился к поездке в США. За 20 лет до этого, в 1952, Чаплину отказали во въездной визе из-за политических воззрений кинематографиста

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