Кара-Мурза: «Участники протестов - лицо России после Путина»

Слушания в Сенате США о перспективах гражданского общества в России, конференция в Атлантическом совете на тему защиты прав человека и многочисленные встречи тет-а-тет с американскими конгрессменами - таков насыщенный график Владимира Кара-Мурзы на этой неделе.

Заместитель председателя движения «Открытая Россия» и председатель совета Фонда Бориса Немцова все еще восстанавливается после второго за 2 года отравления, из-за чего ему пришлось вновь покинуть родину, но активную деятельность Кара-Мурза продолжает и в США.

Рафаэль Сааков: Владимир, как ваше самочувствие? Есть ли улучшения?

Владимир Кара-Мурза: До полного восстановления, конечно, еще долго, сейчас продолжаю реабилитационные процедуры и физическую терапию. Самое главное, что жив, хотя шансы оценивались всего в 5%, как говорили врачи оба раза – и в 2015 году, и сейчас. Первый раз это заняло больше года. Никуда не тороплюсь, буду делать все, что нужно, но в целом – не дождутся. Восстановлюсь и обязательно вернусь к работе, и обязательно планирую вернуться в Россию.

Р.С.: Какие-то сроки для себя ставите?

В.К.-М.: Сроков точно не ставлю. В этот раз мои врачи в Москве мне честно сказали, что если будет третий раз, он будет последним. Дважды в течение двух лет – серьезнейший удар по организму, поэтому, пожалуй, я прислушаюсь к ним. Постараюсь сначала полностью восстановиться в физическом плане перед тем, как возвращаться. Но, опять же, планирую продолжить ту работу, которую мы с коллегами делаем в рамках движения «Открытая Россия».

Р.С.: Стало ли известно, что это было за вещество и как оно могло попасть в организм?

В.К.-М.: У нас есть официальный диагноз – токсическое действие неуточненного вещества. Врачи сказали, что это отравление, но не смогли определить – чем. Клиническая картина была оба раза абсолютно одинаковой. Буквально в течение нескольких часов просто отключились все органы, фактически организм перестал функционировать. Все было сделано тем же методом, чему я был удивлен. Очень благодарен команде врачей, которые меня дважды вытащили с того света. Это были одни и те же врачи. Я – гуманитарий, историк по образованию, и не очень разбираюсь в химии. Но люди, которые разбираются, еще тогда сказали мне, что яды бывают разные, с разным сроком действия.

«Запад должен прекратить экспорт коррупции из России»

Бессмысленно вспоминать, что делал в предыдущий день, это могло за неделю до этого случиться. И способов ввести яд тоже много, не только через пищу. Что мы знаем – каждый раз это происходит в России и каждый раз на ровном месте здоровый, не старый еще человек оказывается в коме с полиорганной недостаточностью. Понятно, что это какое-то очень серьезное вещество, не то, что можно зайти в аптеку и купить. Судя по почерку, тогда и сейчас, думаю, что это люди, тем или иным образом связанные с российскими спецслужбами, либо в прошлом, либо в настоящем. И мы знаем, что многие люди, которые перешли дорогу Кремлю не только внутри России, но и за рубежом, были, в том числе, отравлены в последние годы. К сожалению, ничего нового в моем деле нет.

Р.С.: На слушаниях в Сенате вас спросили о том, не беспокоит ли вас риторика президента США Трампа в отношении Путина. Как вы относитесь к его заявлениям?

В.К.-М.: Менять ситуацию в России это не задача Трампа, Меркель, Терезы Мэй или еще кого-то из западных лидеров. Это наша задача, это задача российских граждан, российской демократической оппозиции. И мы над этим работаем, мы этим занимаемся. Мы не просим, в отличие от того, что кремлевская пропаганда утверждает – эти клише «оппозиционеры все работают на вашингтонский обком, просят финансирование иностранное, просят поддержку». Не просим мы никакой поддержки, никогда мы не просим поддержки у западных стран. Единственное, о чем мы просим, это о том, чтобы они честно и открыто говорили о том, что происходит в нашей стране. Еще мы просим их жить по тем принципам, которые они декларируют. Например, прекратить экспорт коррупции, который продолжается уже много лет, от путинского режима и связанных с ним олигархов в западные страны. Не секрет, что многие чиновники и олигархи предпочитают хранить свои деньги в западных банках, отправлять свои семьи жить на Западе, покупать недвижимость – яхты, дворцы, виноградники в некоторых случаях. Мы считаем, что это лицемерие и двойной стандарт. Страны, которые говорят, что они основаны на демократических принципах, на принципах уважения к правам человека, не должны позволять людям, замешанным в коррупции и нарушении прав российских граждан, так спокойно приезжать сюда, хранить деньги и покупать недвижимость.

«Против санкций в отношении России – они должны быть точечными»

Борис Ефимович Немцов назвал закон Магнитского, принятый американским Конгрессом 4 года назад, самым пророссийским законом, который был когда-либо принят в иностранном парламенте, потому что это закон, который ввел именно персональные санкции против тех людей, которые нарушают права российских граждан. И очень важно не отождествлять Россию с режимом Путина. Кремль пытается смешать эти понятия. Россия гораздо больше, разнообразнее и лучше, чем нынешний режим. Господин Володин, который является сейчас председателем Госдумы, а до недавнего времени был замглавы администрации президента, сказал пару лет назад «нет Путина – нет России». Это оскорбление и, кроме того, неправда. Россия гораздо больше, гораздо разнообразнее и лучше, чем нынешний режим.

Р.С.: Действие закона Магнитского и санкций в отношении России по аннексии Крыма во многом зависят от позиции президента США. Чего следует, на ваш взгляд, ждать в обозримом будущем?

В.К.-М.: Ну, во-первых, мы посмотрим. Просто рано еще, ни одного визита не было в Россию. Через несколько дней госсекретарь Тиллерсон едет в Москву. Кстати, очень интересно будет посмотреть на его график – будут ли запланированы встречи не только с официальными лицами из Кремля и МИДа, но и с представителями гражданского общества. Это очень важный сигнал. Что касается санкций, не все зависит от президента, неважно какого президента. Я очень хорошо помню, как принимали закон Магнитского, потому что многие представители российской оппозиции, прежде всего Борис Немцов и ваш покорный слуга в меру своих сил, участвовали в кампании в поддержку этого закона. И очень трудно он проходил, потому что администрация президента Обамы, напомню, была настроена против. Тем не менее с огромным преимуществом в обеих палатах Конгресса закон был принят, Обама его подписал и он действует. Его не может отменить ни один президент – будь то Трамп или кто-то другой.

«Память о Борисе Немцове живет в российском обществе»

Сейчас в Конгрессе США рассматривается законопроект, который называется «О санкциях против России». Мы призываем очень внимательно отнестись к формулировкам этого законопроекта, я об этом говорил и на слушаниях. Это не должны быть санкции против России. Это должны быть санкции против режима господина Путина и его действий. Кстати, обычно американский Конгресс осторожно относится к подобным формулировкам. В прошлых санкционных законопроектах, которые принимались в отношении Венесуэлы, Бирмы, Кубы, очень четко подчеркивалось, что это санкции не против граждан этих стран, а против недемократических режимов. Важно понимать, что Соединенные Штаты не пытаются наказать российских граждан за деятельность режима, который не является продуктом демократических выборов и которые россияне не могут сменить на выборах по причине их отсутствия. Как я понимаю, смысл этой инициативы Конгресса облечь эти санкции в форму закона, они как раз в том и заключаются, чтобы это не зависело от решений определенного человека, а было законом. Мы против санкций в отношении России и российских граждан. Санкции должны быть точечными, они должны относиться к людям, которые замешаны в коррупции, нарушают права граждан и совершают действия, направленные против международного права, если мы говорим о действиях в отношении Украины или кибератаках.

Р.С.: Сенатор Рубио внес на рассмотрение проект резолюции о переименовании площади перед российским посольством в Вашингтоне в Борис Немцов Плаза. Насколько это реально и когда может произойти?

В.К.-М.: Законопроект номер 459 был внесен в Сенат США 27 февраля, во вторую годовщину убийства Бориса Ефимовича Немцова. Под ним уже несколько подписей как республиканцев, так и демократов. Это и Марко Рубио, Рон Джонсон, Крис Кунс, Роджер Уикер и другие сенаторы. Насколько я знаю, аналогичный закон будет внесен и в Палату представителей, тоже на двухпартийной основе. Это очень важная инициатива для многих друзей и коллег Бориса Немцова, в том числе для меня. Я и мои коллеги сделаем все, чтобы помочь ее продвижению. Российские власти уже более двух лет отказывают любым инициативам по увековечиванию памяти Немцова. Даже маленький знак запрещают установить на мосту, где его убили, не говоря уже о том, чтобы улицу переименовать или табличку повесить. Более того, постоянно разрушают и грабят народный мемориал на Большом Москворецком мосту. Чуть ли не каждую ночь приезжает полиция, Гормост [учреждение по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений], увозят портреты, свечи, иконы. И каждый раз уже на следующее утро появляются новые цветы, новые портреты. Люди не забывают, память о Борисе Немцове живет в российском обществе.

«Молодежь на протестах - плохой знак для Путина»

На официальном уровне, пока у власти находятся те, кто сейчас, увековечить его память в Москве будет невозможно, и очень важно добиваться этого там, где мы можем, поэтому я благодарен американским сенаторам из обеих партий, которые выступили с этой инициативой. Хочу напомнить, что подобный прецедент был также создан Конгрессом 30 лет назад, когда площадь перед советским посольством на 16-й улице была названа именем Андрея Дмитриевича Сахарова, который тогда находился в ссылке в Горьком. Сейчас, если площадь будет переименована, это будет иметь не только символическое значение. Борис Немцов имел вполне реальную связь с этим посольством – он был одним из тех, кто открывал новое российское посольство на Висконсин Авеню в сентябре 1994 года. Он был тогда губернатором Нижегородской области и находился в составе делегации, приехавшей с президентом Ельциным в США. Я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда это будет поводом для гордости – России, российского МИДа и российского посольства.

Р.С.: Как вы дистанционно следили за протестами 26 марта в России и что вас удивило?

В.К.-М.: Во-первых, это было потрясающе. Единственное, что меня расстроило, это то, что я сам не мог там быть с коллегами и товарищами. Хотя «Открытая Россия» и сама участвовала во многих регионах, и правозащитный проект «Открытой России» помогал и помогает очень многим из тех, кого задержали, в том числе юридически. Я был удивлен масштабу протестов, честно признаюсь. 82 города по всей стране – от Владивостока до Калининграда, и в малых, и в больших городах. Такого масштаба протестов не было с начала 90-х. Даже протестная зима 2011/12-го годов – были сами митинги в Москве и Санкт-Петербурге больше, но не было такого масштаба. Второе, что очень важно, в большинстве городов они были - в кавычках - не санкционированы. И люди все-равно пришли, десятки тысяч по всей стране. Самое обнадеживающее – состав участников. Большинство тех, кто вышел на улицы городов, это молодые люди за 20 и 30 лет, это студенты, во многих случаях школьники. Это будущее России. Это те, кто будут определять лицо России завтра, после Путина. И это, кстати, путинское поколение. Люди, которые родились или выросли при нынешнем режиме, которые ничего не видели, кроме этого режима, которые видели на телеэкранах одно и то же лицо. Им это надоело. Им надоела эта коррупция и безнаказанность, отсутствие перспектив.

Р.С.: Может ли после этих событий возникнуть новая волна протестов в России, или пока это разовое явление?

В.К.-М.: То, что мы видели 26 марта, это только начало. Волна будет нарастать - и в ближайшие месяцы, и в ближайшие годы. Залог успеха нового, зарождающегося протестного движения - это его состав: молодые люди. Это будущее России, это завтрашний день России, это лицо России после Путина. Молодое поколение в России начинает все больше и больше осознавать, что нынешняя власть, нынешний режим лишает его перспектив и будущего. И с этим режим уже ничего не сможет сделать. Он может какое-то время посылать ОМОН или Национальную гвардию против протестующих, как они делали на минувших выходных, но в исторической перспективе они ничего не смогут с этим сделать. Это очень плохой знак для Владимира Владимировича Путина - и очень хороший знак для России.