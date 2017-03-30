Для изучения разведданных по России может быть создана специальная комиссия

Накануне вызывающих большой интерес общественных слушаний председатель сенатского комитета по разведке, сенатор-республиканец Ричард Берр, а также самый высокопоставленный демократ в комитете – Марк Уорнер – обязались провести всеобъемлющее и беспристрастное расследование возможного российского вмешательства в прошлогодние президентские выборы в США, а также предположительных контактов команды президента Дональда Трампа с Россией.

«Расследование будет продолжаться по мере поступления разведывательных данных», – заявил на пресс-конференции в среду сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Ричард Берр.

«Мы установим, что произошло на самом деле», – согласился с коллегой самый высокопоставленный демократ в комитете, сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер.

Берр сообщил прессе о «беспрецедентном количестве документов», предоставленном комитету на рассмотрение, а также о постоянном контакте с разведывательными службами с целью получения дополнительных документов, которые позволят сенатскому комитету по разведке «прийти к какому-либо заключению».

По словам главы комитета, необходимо заслушать еще по меньшей мере 20 человек, включая советника и зятя президента Трампа – Джареда Кушнера, который добровольно согласился встретиться с представителями комитета.

«Мы назначим дату тогда, когда комитет решит, что настало время выслушать ответы господина Кушнера по предмету расследования», – заявил Берр. Помимо информации о намерениях властей России, ни Берр, ни Уорнер не сообщили, к каким выводам пришел комитет по разведке на сегодняшний день.

«Цель Владимира Путина заключается в ослаблении Соединенных Штатов, – заявил Уорнер. – Ослабить (американскую) экономику, ослабить (США) на мировом уровне. Именно это должно быть предметом беспокойства для всех американцев вне зависимости от партийной принадлежности».

До сегодняшнего дня расследование возможного российского вмешательства возглавлял комитет по разведке Палаты представителей. Однако, в результате волны критики в отношении его председателя конгрессмена-республиканца Девина Нуньеса, открытые слушания комитета на этой неделе были отложены. Напомним, предполагается, что ранее Нуньес лично проинформировал президента Трампа о содержании секретных материалов до того, как поделился этой информацией с членами комитета.

В связи с разногласиями в комитете по разведке Палаты представителей, в центре внимания оказался сенатский комитет. По словам Берра, в ноябре он проголосовал за Трампа, однако преданность своей партии не повлияет на его беспристрастность.

Тем не менее, все больше демократов выражают озабоченность по поводу того, что общественность может никогда не узнать всей правды, так как оба комитета по разведке возглавляют республиканцы.

«Думаю, нам также нужно быть открытыми для предложения создать независимую комиссию вне партийной принадлежности, которая бы расследовала произошедшее, – заявил сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Мартин Хайнрик, который также входит в комитет по разведке. – Мы не можем допустить, чтобы давление со стороны партий или ничем не подтвержденные отвлекающие факторы помешали непосредственному рассмотрению фактов».

Сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн поддержал призыв своего коллеги. «Ситуация вышла на новый уровень и требует создания отдельной комиссии, – сказал Маккейн в ходе телевизионной программы "America's Newsroom" на канале Fox News. – У нас слишком много вопросов, оставшихся без ответов».

Белый дом выразил недовольство, назвав такое развитие событий «кампанией по дискредитации команды президента», однако признал необходимость продолжения расследования.

«Так же, как и вы, многие из вас, мы хотим, чтобы все это закончилось. В то же время мы признаем необходимость продолжения процесса (расследования)», – заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Результаты расследования могут иметь значение не только для Вашингтона. По словам Ричарда Берра, Россия «активно участвует» и в предстоящих президентских выборах во Франции.