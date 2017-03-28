Новости США за 60 секунд. 28 марта 2017 года

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Джаред Кушнер займется инновациями в госуправлении // Сенат США продолжит расследование вмешательства России в американские выборы // ООН обсуждает запрет ядерного оружия // Расследование трагедии в Мосуле
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