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Ядерные боеголовки: у кого и сколько?

Ядерные боеголовки: у кого и сколько?
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В подавляющем большинстве случаев, ядерные государства не декларируют размеров своих ядерных арсеналов. Эти цифры – экспертные оценки Федерацией американских ученых

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