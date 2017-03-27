Ядерные боеголовки: у кого и сколько?

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В подавляющем большинстве случаев, ядерные государства не декларируют размеров своих ядерных арсеналов. Эти цифры – экспертные оценки Федерацией американских ученых
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