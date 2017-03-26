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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 26 Марта 2017 года

Новости США за 60 секунд. 26 Марта 2017 года
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Стрельба в ночном клубе в Цинциннати: один человек погиб, есть раненые // Конгрессмен Медоуз заявил, что не оставит попыток отменить Obamacare // Бюджетный комитет Палаты представителей может предложить свой вариант налоговой реформы

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