Кремль считает провокацией призыв выйти на митинги против коррупции

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал провокацией призыв «ряда лиц» выйти на улицу, сообщает «Интерфакс».

Хотя при этом имя оппозиционного политика Алексея Навального не было названо, оппозиция считает, что речь идет об акции протеста против коррупции в центре Москвы, разрешение на проведение которой не было получено.

В свою очередь, в МВД РФ уже заявляли, что правоохранительные органы не будут нести ответственность за «возможные негативные последствия» несогласованных с властями массовых акций в воскресенье 26 марта.

Как сообщает Радио Свобода, шествия и митинги против коррупции планируется провести примерно в 100 российских городах.

Одним из последних поводов для организации таких акций стало появление фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

