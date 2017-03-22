Украина намерена добиваться статуса основного союзника США вне НАТО

КИЕВ – Верховная Рада обратилась с просьбой к новой администрации и Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО и заключения двустороннего военного соглашения между Украиной и США.

Об этом говорится в проекте постановления и пояснительной записке к документу, который был принят 22 марта в сессионном зале украинского парламента.

«Принятие проекта постановления будет способствовать практической реализации и инструментализации международно-правовых гарантий безопасности, предоставленных Будапештским меморандумом, обеспечению Вооруженных сил Украины современной военной техникой и оружием, прекращению российской агрессии против Украины и сдерживанию агрессора, предотвращению разжиганию войны в Европе», – отмечается в пояснительной записке на интернет-сайте Верховной Рады.

Народные депутаты, инициировавшие данный законопроект, обращают внимание на тот факт, что «нахождение Украины в «серой зоне» международной безопасности, ревизионизм и экспансионизм России и грубое нарушение им действующих безопасности международных норм угрожают как Украине, так и всей Европе, а учитывая ядерный шантаж Кремля – и глобальной безопасности».

«Адекватным ответом на этот вызов архитектуре безопасности в Европе и мире может стать существенное углубление двустороннего партнерства в сфере безопасности между Украиной и США

«Адекватным ответом на этот вызов архитектуре безопасности в Европе и мире может стать существенное углубление двустороннего партнерства в сфере безопасности между Украиной и США. В международной политике существует успешный опыт такого партнерства – основной союзник США вне НАТО», – подчеркивается в пояснительной записке к проекту постановления.

Авторы документа напоминают, что в начале 1990-х годов Украина добровольно отказалась от третьего в мире ядерного арсенала и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство.

Данное постановление поддержали 232 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах 450-местного парламента. Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, против голосовал один народный депутат, воздержались – трое.

2014 год: Украина о статусе союзника

Напомним, что в 2014 году в Украине широко обсуждался вопрос о взаимодействии с Соединенными Штатами и НАТО для получения статуса союзника вне Альянса.

Первый вице-спикер Верховной Рады, народный депутат Андрей Парубий сказал журналистам 12 декабря 2014 года, что парламент «должен рассмотреть вопрос об отмене внеблокового статуса и обратиться к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине специальный статус союзника».

«Мы планируем, и я буду инициировать, чтобы мы следующую пленарную неделю начали с вопросов безопасности. Речь идет об отмене внеблокового статуса. Сейчас эти законопроекты есть, они проходят комитеты, но считаю это важным и одним из принципиальных вопросов – об отмене внеблокового статуса, особенно учитывая вчерашнее решение Конгресса США», – заявил Андрей Парубий 12 декабря 2014 года, егоцитирует информационное агентство УНИАН.

18 сентября 2014 года во время выступления перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов президент Петр Порошенко отметил, что он обращается к «Соединенным Штатам, чтобы они предоставили Украине особый статус по безопасности, хотя Украина пока что не является членом НАТО».

До своего визита в США, в июле 2014 в интервью американской телекомпании CNN президент Петр Порошенко отметил, что есть основания обратиться в Конгресс США о предоставлении Украине спецстатуса – главного союзника вне блока НАТО, сообщает интернет-портал Украинская правда.

Русскоязычный раздел Википедии сообщает, что на данный момент статусом основного союзника вне НАТО обладает 16 стран. Во время президентства Барака Обамы этот статус получили Афганистан и Тунис.

Жизненная заинтересованность – о диалоге США-Украина

Украинский историк и политолог Александр Палий считает, что официальному Киеву необходимо в практическом русле развивать отношения с гарантами безопасности страны по Будапештскому меморандуму.

«Необходимо привлекать внимание мира к выполнению Будапештскому меморандуму потому, что под ним стоят подписи лидеров ведущих стран мира, в том числе, и президента Соединенных Штатов»

«Необходимо привлекать внимание мира к выполнению Будапештскому меморандуму потому, что под ним стоят подписи лидеров ведущих стран мира, в том числе, и президента Соединенных Штатов», – говорит корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» Александр Палий.

Александр Палий напоминает, что в Хартии Украина – США о стратегическом партнерстве в разделе Сотрудничество в сфере обороны и безопасности, стороны задекларировали «жизненную заинтересованность в сильной, независимой и демократической Украины».

«Это сильно звучит, – как интерес, который нужно реализовывать. Поэтому нам нужно вести диалог с США и создавать атмосферу, чтобы участники переговоров обращали внимание на эти документы, чтобы они не были пустым звуком. В том числе на предыдущем саммите НАТО было отмечено, что двери Альянса открыты, с Украиной и Грузией работают как с партнерами, у которых есть перспектива присоединения к НАТО. Эти заявления необходимо развивать», – отмечает Александр Палий.

Эксперт считает, что Украина располагает уникальным опытом противодействия российской агрессии, который мог бы пригодиться Соединенным Штатам, и в целом – НАТО.

Украина на себе испробовала буквально все, и может рассказать, как успешно противостоять подобной агрессии – количеством и качеством. Построенная в кратчайшие сроки украинская система в сфере безопасности не имеет аналогов в Европе

«За три последних года Украина получила уникальный опыт противостояния российской гибридной армии со всем ее вооружением, разве что без отражения налетов авиации. Украина на себе испробовала буквально все, и может рассказать, как успешно противостоять подобной агрессии – количеством и качеством. Построенная в кратчайшие сроки украинская система в сфере безопасности не имеет аналогов в Европе. Это опыт, который может пригодиться в дальнейшем европейским странам», – подчеркивает Александр Палий.

Эксперт считает, что официальный Киев готов к переговорам на высшем уровне с руководством Соединенных Штатов.

«Президент Дональд Трамп, как мы видим, отличается от других лидеров тем, что он дипломатическую риторику не принимает всерьез – он если поддерживает решение, то оно должно быть физически и практически воплощено, слова не должны расходиться с делом. И официальный Киев готов к таким переговорам по широкому кругу вопросов в сфере интересов США и Украины», – утверждает Александр Палий.

Минск-2 и внеблоковость ради мира в Украине

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что, несмотря на необходимость активизации отношений между Украиной и Соединенными Штатами, Киеву следует серьезно рассмотреть статус внеблокового государства.

«Нам нужен мир в стране, но только мы декламируем вступление в Альянс, и сразу вызываем конфронтацию с Россией. Нам нужно прекратить войну в Донбассе и обеспечить внеблоковость, невступление в любые другие союзы, в том числе и экономические. Когда Украина будет самостоятельным внеблоковым государством, тогда мы можем говорить о постепенном цивилизованном развитии», – говорит Сергей Быков в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Быков считает, что Соединенные Штаты, не имея прямого отношения к Минским соглашениям, поддерживают их выполнение, но Украина не демонстрирует политической воли для имплементации Комплекса мер Соглашений.

«Блокада Донбасса, которая раньше проводилась определенными политиками, сегодня, фактически, осуществляется руководством государства. Официальный Киев организовал и возглавил блокаду Донбасса и, понятно, что такие действия власти несут определенный негатив для выполнения Минских соглашений, создает трудности для их выполнения», – утверждает Сергей Быков.

Сергей Быков отмечает, что сейчас нет другой альтернативы Минскому процессу, который обеспечил прекращение активной фазы боевых действий на востоке Украины. По его словам, на третий год военного противостояния, участникам этого конфликта нужно продвинуться дальше – запустить процесс выполнения Минска-2.

«Единственная рабочая подгруппа, которая показывает результат – это гуманитарная подгруппа в Трехсторонней контактной группе. Она обеспечивает обмен военнопленными между Украиной, так называемыми ЛДНР и Россией. Другие подгруппы не демонстрируют результативность. Однако во многом это и невозможно по причине отсутствия имплементации Минских соглашений со стороны Украины. Нам необходимо идти по пути их выполнения: разработать, зарегистрировать, принять законы о выборах в Донбассе, об амнистии, об особом статусе и параллельно с этим активизировать выполнение Будапештского меморандума, привлечь Соединенные Штаты, как страну гаранта украинской территориальной целостности и безопасности Украины», – подчеркивает Сергей Быков.