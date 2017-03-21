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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 21 марта 2017 года

Новости США за 60 секунд. 21 марта 2017 года
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Трамп встретился с Аль-Абади // Трамп уверен в отмене Obamacare // Сенаторы заслушивают Нила Горсача // США ввели ограничения на ручную кладь для ближневосточных пассажиров

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