Новости США за 60 секунд. 20 марта 2017 года

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В Конгрессе рассказали о вмешательстве России в американские выборы // Сенат начал утверждать кандидатуру Нила Горсача // Прокуратура против экс-президента
#новостиСША60секунд
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