Дональд Трамп призвал покупать американскую продукцию

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране. Он напомнил, что на этой неделе в США отмечают 250-ю годовщину со дня рождения героя Войны 1812 года, седьмого президента Соединенных Штатов – Эндрю Джексона.

«Он...боролся за то, чтобы защитить забытых (властями) мужчин и женщин от тогдашней надменной элиты. Вы не находите в этом ничего знакомого?», – задал вопрос Дональд Трамп.

Он рассказал, что посетил завод «Уиллоу Ран» в штате Мичиган, принадлежащий автоконцерну «Форд Мотор». На этом предприятии во время Второй мировой войны собирали бомбардировщики, а сейчас, по словам главы Белого дома, этот завод переживает второе рождение.

«На этой неделе старое предприятие вновь заполнили тысячи рабочих и инженеров. Я был там, чтобы поделиться (с ними) хорошими для американской автоиндустрии новостями», – заявил Дональд Трамп.

Президент сообщил, что уже в ближайшее время собирается отменить действие одного из исполнительных распоряжений, выпущенных его предшественником. Этот документ, как считает Дональд Трамп, вводил «ненужные нормы и ограничения», мешающие развитию автоиндустрии.

Кроме этого, глава государства рассказал о том, что специальные уполномоченные были направлены «в каждое из федеральных агентств» для того, чтобы выявить, какие именно ведомственные инструкции «мешают американскому бизнесу и рабочим местам в Америке».

Трамп заявил, что всего лишь за два месяца, прошедшие с момента его вступления в должность, в стране было создано «почти полмиллиона новых рабочих мест», и предложил Америке новую модель эконмического развития.

«Прошло то время, когда Соединенные Штаты были вынуждены уступать в экономике, – сказал президент. – Нам нужна новая экономическая модель. Давайте назовем ее «Американская Модель». Эта модель предполагает, что мы ослабим давление на американские бизнесы, но взамен они должны развивать Америку и создавать в ней рабочие места».

Президент США напомнил, что во время Второй мировой войны на заводе «Уиллоу Ран» работала клепальщица Рози, получившая широкую известность после того, как ее изображение в рабочем комбинезоне появилось на многочисленных плакатах, призывавших наращивать производство.

«Рози сделали знаменитой ее несгибаемость и сила, а еще слова, которые сопровождали ее знаменитое изображение, - сказал Дональд Трамп. - Там было написано очень просто: «Мы можем это сделать».

По словам президента, если американцы «найдут в себе душу Рози и дух Джексона», то смогут возродить экономику страны.