Новости США за 60 секунд. 17 марта 2017 года

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Трамп встретился с Меркель // Тиллерсон предупредил Северную Корею // Трамп «на 100% поддерживает» проект реформы здравоохранения // Американский День святого Патрика
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