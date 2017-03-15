Незаконному «референдуму», предшествовавшему аннексии Крыма – три года

МОСКВА – Три года назад, 16 марта 2014 года, в Крыму под дулами автоматов прошел так называемый референдум, который Россия использовала в качестве обоснования аннексии территории полуострова, принадлежащего Украине.

С тех пор официальная Москва на всех уровнях продолжает утверждать, что этот так называемый «референдум» прошел в полном соответствии с местным законодательством и международной практикой.

Эта позиция идет в разрез с мнением мирового сообщества. Президент США Барак Обама еще до начала «референдума» заявил, что США полностью отвергает планы его проведения.

Соединенные Штаты не признают российский «референдум» 16 марта 2014 года, как и не признают попытку аннексии Крыма, нарушающую международное законодательство

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и президент Совета Европы Херман ван Ромпей 16 марта сделали заявление о непризнании итогов «референдума» в Крыму, назвав его незаконным и нелегитимным.

Аналогичную позицию занимает и ООН. В соответствии с резолюцией, принятой 27 марта 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя, основывающегося на результатах общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.

По оценке экс-главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, 99% крымских татар не голосовали на «референдуме».

В связи с аннексией Крыма страны Запада ввели жесткие санкции в отношении России. Киев считает полуостров «временно оккупированной территорией».

По случаю двухлетней годовщины российской аннексии Крыма Государственный департамент США распространил заявление, в котором подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Соединенные Штаты не признают российский «референдум» 16 марта 2014 года, как и не признают попытку аннексии Крыма, нарушающую международное законодательство», – говорится в документе.

Российский правозащитник, юрист, социолог Сергей Давидис убежден, что ни по каким основаниям референдум нельзя назвать легитимным, поскольку он был инициирован благодаря военному вторжению на территорию суверенного государства.

напрямую применялось насилие, и при этом никакого независимого контроля за ходом процесса и подсчетом голосов не было в помине

«К тому же так называемый референдум проходил вне всякой возможности содержательной конкуренции, под вооруженным контролем одной из сторон и в неприемлемо короткие сроки, – напомнил он в интервью «Голосу Америки». – Вся эта история грубо попрала международное право, к оппонентам (противникам аннексии – В.В.) напрямую применялось насилие, и при этом никакого независимого контроля за ходом процесса и подсчетом голосов не было в помине».

Поэтому можно сказать, что никакого референдума вовсе не было, а была некая театрализованная постановка, констатировал Сергей Давидис. А саму идею оккупировать без всякого повода и причины чужую территорию и потом провести некое подобие референдума правозащитник назвал абсурдной.

Напомним, что сроки проведения референдума самопровозглашенными крымскими властями менялись неоднократно. 27 февраля депутаты местного парламента в присутствии неизвестных вооруженных людей назначили его на 25 мая. 1 марта непризнанный Киевом глава «кабмина Крыма» Сергей Аксенов объявляет о переносе референдума на 30 марта. В итоге все свершилось 16 марта.

По мнению Сергея Давидиса, сроки в любом случае были неприемлемыми, а на легитимность мероприятия они никак не повлияли.

«Референдум при любом варианте оставался неправомерным, – подчеркнул он. – Но почему перенесли сроки, понятно. Потому что такие вещи надо делать быстро, пока в мире не успели адекватно отреагировать. Украина тоже могла мобилизовать силы».

Ясно, что такое жульническое мероприятие должно проводиться как можно скорее, резюмировал юрист.

Директор Центра восточноевропейских исследований, политолог Андрей Окара считает, что в данном случае вообще некорректно говорить о референдуме. На его взгляд, то, что произошло, было не более, чем плебисцитом.

Фактически это был опрос общественного мнения без вменяемого, ясного регламента и правомерных юридических обоснований

«Фактически это был опрос общественного мнения без вменяемого, ясного регламента и правомерных юридических обоснований, – сказал он в комментарии «Голосу Америки». - То есть, это нечто, что можно сравнить с социологическим опросом, но говорить здесь о референдуме нет никакого правового основания».

По словам Андрея Окары, даже если предположить, что правовые основания для проведения подобного референдума существуют, то с точки зрения любой нормальной процедуры такое мероприятие готовится, по меньшей мере, в течение нескольких месяцев.

«Что мы и видим в аналогичных политических ситуациях, когда речь идет о независимости или сепаратизме каких-то регионов вроде Квебека или Каталонии, – заметил он. – Такие мероприятия там готовятся в течение нескольких лет».

Крым в составе России признала, лишь горстка стран, среди которых Северная Корея, Никарагуа, и не признала ни одна из стран, входящих в СНГ, включая Беларусь.

Как представляется директору Центра восточноевропейских исследований, это показательно.

ситуация настолько однозначна и вопиюща, что любой, кто хотя бы отдаленно знаком с нормами международного права, не может этого отрицать

«И дело тут вовсе не в каком-то американском давлении или американской гегемонии, как это пытается иногда представить российская пропаганда, – продолжил он. – Просто ситуация настолько однозначна и вопиюща, что любой, кто хотя бы отдаленно знаком с нормами международного права, не может этого отрицать».

Это было событие, которое очень серьезно подорвало настоящее и будущее России, превратив ее в страну-изгоя, резюмировал политолог. Теперь все чаще и чаще по отношению к России употребляют термины из эпохи холодной войны, называя ее империей зла.