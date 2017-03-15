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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 15 марта 2017 года

Новости США за 60 секунд. 15 марта 2017 года
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Трамп отправился в Детройт и Нэшвилл // Комитет по разведке не нашел доказательств утверждения Трампа // Минюст США: Yahoo! взломали российские спецслужбы // Восток США приходит в себя после снежной бури

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