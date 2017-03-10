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Администрация Трампа: глобальное потепление и «иностранный агент» Флинн

Администрация Трампа: глобальное потепление и «иностранный агент» Флинн
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Новый глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт усомнился в причинах глобального потепления, а вице-президент Майк Пенс пообещал вычислить причастных к утечке данных, якобы компрометирующих ЦРУ

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