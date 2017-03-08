Викторию Боню заподозрили в шпионаже

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На веку этой светской львицы не мало скандалов, но шпионский, с Викторией случился впервые. При проверке документов в аэропорту Лос-Анджелеса ее приняли за агента Боню
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