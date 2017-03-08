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Рекорд «Спеллинг-Би»: Самая молодая победительница конкурса на правильное написание слова

Рекорд «Спеллинг-Би»: Самая молодая победительница конкурса на правильное написание слова
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Каждый знает, что русский и английский – это родственные, но очень разные языки. Разницу можно понять легко: в России невозможны соревнования школьников, которые в США привлекают тысячи восторженных зрителей. Они называются «Спеллинг- Би»

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