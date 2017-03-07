Республиканская фракция в Конгрессе представила план замены Обамакер

ВАШИНГТОН - Республиканцы в Палате представителей Конгресса США в понедельник опубликовали всеми ожидаемый план замены закона о реформе здравоохранения, более известного как Обамакер. Как сообщает Associated Press, основная идея нового 123-страничного билля – это сокращение роли федеральных органов в обеспечении медицинских услуг и страховок.

Противникам законопроекта, в основном из числа демократов, это сразу предоставило повод обвинить республиканцев в том, что, в случае ратификации законопроекта, больше американцев лишатся своих медицинских страховок.

Комитеты нижней палаты должны начать голосование по биллю в среду, 8 марта. Хотя республиканцы добиваются отмены Обамакер с момента его принятия в 2010 году, пока что нет гарантии, что новый законопроект будет утвержден, из-за ожесточенного сопротивления большинства демократов на Капитолии.