Российская монархия: острый вопрос на фоне столетия Февральской революции

Сто лет назад, 8 марта по новому стилю, в Санкт-Петербурге началась революция, которая положила конец монархии в России и привела к созданию временного правительства, свергнутого большевиками всего несколько месяцев спустя. Так началась история Советского Союза, а вместе с ней – распространение коммунизма по всему миру.

Однако и сегодня в России есть люди, защищающие монархию как священный институт, и даже те, кто надеется на ее возрождение.

Некогда преданные царю, фабричные рабочие восстали против коррупции, когда первая мировая война привела к резкому падению уровня жизни. К восстанию присоединилось около 30 000 рабочих Путиловского завода, который теперь называется Кировским.

Рабочие Путиловского завода, как и все петроградские рабочие, принимали участие в забастовках и бунтах, вызванных их недовольством экономической ситуацией в стране, рассказывает директор музея Кировского завода Игорь Саврасов.

Шел третий год войны, и среди рабочих не было больших различий: хлеба недоставало всем, продолжает он. Февральская революция, по Григорианскому календарю случившаяся в марте, привела к отречению царя Николая II перед лицом массовых волнений.

Когда большевики отобрали власть у временного правительства, многие богатые и знатные семьи поспешили бежать из страны. Однако некоторые вернулись, чтобы присоединиться к новому режиму.

Мои родители не стали истинно советскими людьми, но мы с сестрой ассимилировались лучше, вспоминает Иван Артишевский, отец которого принадлежал к аристократическому роду. По словам Артишевского, он служил в советской армии и, следовательно, полностью прошел через систему. Вспоминает он и о другом: все в его семье все верили, что нужно оставаться в России – в хорошие времена и в плохие.

Уважение к монархии сохраняется по сей день

Артишевский участвовал в церемонии перезахоронения царской семьи Романовых, казненных большевиками после революции, а в 2000 году – канонизированных. Потомок аристократов, сегодня он обучает этикету новое поколение россиян.

По словам Артишевского, одним из результатов советского режима было уничтожение огромной части российского генофонда, причем селекция носила негативный характер. Сегодня нужно это исправлять, считает собеседник «Голоса Америки».

Спустя столетие после падения монархии Российский императорский дом, объединяющий хранителей наследия Романовых, хочет законного признания.

Мы продолжаем придерживаться монархических убеждений и продолжаем верить, что для России монархия – исторически естественная форма существования, поясняет директор Российского императорского дома Александр Закатов. Россия была монархией в течение более тысячи лет до революции, которая принесла нам множество несчастий, подчеркивает он.

Закатов признает, что условий для возрождения монархии в России сейчас нет. По мнению большинства россиян, это крайне мягко сказано.

Защита святого Николая

Однако остроту чувств, связанных с монархией, продемонстрировала ситуация с российским кинофильмом «Матильда» о романе последнего царя с балериной, который начали резко критиковать еще до выхода в прокат, намеченного на этот год.

По словам Закатова, то, что он увидел в трейлере, свидетельствует о том, что содержание картины не соответствует реальной истории. По его мнению, фильм дает искаженное представление о царе Николае II и во многих аспектах является богохульством, поскольку последний император причислен к лику святых.

Монархические и православные организации сочли фильм оскорбительным. Наталья Поклонская, в прошлом генеральный прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы, настаивает, что фильм оскорбляет чувства верующих, и в ноябре призвала провести по этому делу уголовное расследование.

Организация «Христианское государство – Святая Русь» призвала запретить фильм и, как сообщается, пригрозила устраивать пожары в кинотеатрах, которые будут его показывать, чем навлекла на себя редкую критику со стороны Кремля.

В Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по данным агентства ТАСС, добавив, что «подобные действия абсолютно недопустимы». По его словам, «президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко».

В то время как страна отмечает столетие революции, мало кто будет оплакивать утрату российской монархии. Однако, многие будут вспоминать большевиков, захвативших власть, последовавшую за этим разрушительную гражданскую войну и созданную большевиками советскую империю.