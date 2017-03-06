Сергей Пархоменко: Административная система в России разбалтывается

Из колонии вышла Евгения Чудновец - российская воспитательница, получившая тюремный срок за перепост в социальных сетях. В Кремле заявили, что приветствуют решение об освобождении и отмене приговора. Эта динамика стала показательной в спектре целого событий, бчисле которых освобождение из тюрьмы оппозиционного активиста Ильдара Дадина. Происходящее в России сначала с осторожностью начали называть оттепелью, но потом стало известно, что Олегу Навальному отказали в условно-досрочном освобождении, а в квартире журналиста и правозащитницы Зои Световой провели обыск, который длился около 10 часов. Об оттепели ниже нуля в России автор и ведущая программы "Настоящее время. Итоги" Юлия Савченко беседовала в рамках проекта с журналистом и аналитиком "Эха Москвы" Сергеем Пархоменко.