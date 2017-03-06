У администрации Трампа пока нет четкой российской стратегии

ВАШИНГТОН - После победы Дональда Трампа на президентских выборах мир ждал: установится ли взаимопонимание между Соединенными Штатами и Россией? Сейчас, большинство политологов считают, что отношения двух государств находятся в наихудшем состоянии со времен «холодной войны». Российские политики и СМИ – в советских традициях – говорят о «загнивающем Западе» и «американском империализме». Однако, многие американские эксперты считают, что антидемократическая и антизападная установка Кремля пагубна, прежде всего, для самой России и ее граждан.

США и Россия вступили в 2017-й год в обстановке взаимного недоверия и непонимания. Прямо перед приходом в Белый дом Дональда Трампа администрация Обамы, в дополнение к санкциям, объявила «персонами нон грата» и выслала из США 35 российских дипломатов. Это было сделано после того, как подтвердились сведения о том, что атаки хакеров на партийные структуры США были осуществлены с ведома и благословения высших руководителей России.

После смены руководства Белого дома в Москве заговорили о том, что новый президент США может улучшить американо-российские отношения. Мало кто отрицает, что Дональда Трампа и Владимира Путина сближает присущий каждому из них волевой стиль руководства. К тому же, оба лидера являются прагматиками, для которых цель часто оправдывает средства. В то же время, подчеркивает бывший посол США в России Майкл Макфол, в команде советников Трампа пока нет консенсуса в отношении того, какой курс следует избрать в отношениях с путинской Россией.

«Я не одобряю российскую политику Трампа по той причине, что он путает цели и средства, – говорит Майкл Макфол, – Как минимум десятки раз он заявлял, что было бы замечательно «поладить с Россией», как будто в этом и заключается внешнеполитическая цель США. Я считаю, что «поладить» с кем-либо вообще не должно быть целью нашей внешней политики, будь то наш союзник или нет. Целью должны быть договоры по ядерным вооружениям, санкции против Ирана, соглашения по торговле и инвестициям, выгодным для Америки».

Как считает бывший посол США в России, цели Соединенных Штатов обязаны служить их экономическим и стратегическим интересам. А вот понятия из области «поладить с Россией» должны быть лишь средствами достижения этих целей. Такими средствами, в числе прочего, могут быть как дипломатические связи, так и политическое давление. Как раз этими принципами пользуется президент Путин, с которым Макфол знаком вот уже четверть века. По его словам, Путин никогда не путает цели и средства их достижения. Российский лидер наверняка поладит с Трампом, считает экс-посол, но только если администрация США предоставит Кремлю свободу действий в Сирии, отменит санкции и признает присоединение Крыма к России. В возможность такого поворота событий сейчас сложно поверить.

«Президент Путин – далеко не простак, он умный человек, но я не принимаю его понимание национальных интересов России. Поэтому между нами возник конфликт, – подчеркнул Майкл Макфол в ходе выступления в вашингтонском Университете Дж. Вашингтона. – Моя претензия к Путину заключается в том, что Россия могла бы стать замечательной, демократической страной с процветающим капиталистическим рынком и с весьма солидным влиянием в геополитике. Но я не вижу того, что стратегия, которую избрал Путин, заключается в достижении этой цели».

Дональд Трамп не раз говорил о том, что Россия, вместо того, чтобы играть роль противника, может стать союзником США. Но для этого, отмечают эксперты, Москва сперва должна выполнить Минские соглашения, а также прекратить гибридную войну против США с использованием киберпропаганды и интернет-троллей.

Сейчас, Соединенным Штатам тяжело добиться от России новых договоренностей, например, в области вооружений. Выстраивая отношения с Россией, Вашингтон часто опирается на помощь международного сообщества. Кремль же, наоборот, оставляет за собой право принимать политические решения единолично. Теперь, после прихода в Белый дом Дональда Трампа, на плечи новой администрации США ложится задача продемонстрировать, чьи принципы внешней политики более жизнеспособны.