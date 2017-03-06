В Гааге начались слушания по делу «Украина против России»

КИЕВ – Украина готова привлечь Россию к ответственности «за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму». Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Украины к иску, который 16 января 2017 года был направлен в Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге.

6 марта 2017 года в Международном суде ООН начались слушания о применении временных мер в деле «Украина против Российской Федерации» для привлечения российской стороны к ответственности.

«Ожидается, что слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представит аргументы в понедельник, 6 марта, и в среду, 8 марта. Российская Федерация представит свои аргументы во вторник, 7 марта, и в четверг, 9 марта. Слушания будут начинаться каждый день в 10 часов (11:00 по киевскому времени). […] Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель», – сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Центр новостей ООН сообщает, что «временные меры являются своего рода временным судебным запретом. Их цель заключается в замораживании развития ситуации до тех пор, пока Суд не вынесет окончательное решение по спору».

«Украина обращается к суду с ходатайством обязать Россию обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму», – подчеркивается в комментарии МИДа Украины.

Украинские дипломаты считают, что «запрашиваемые меры предосторожности позволят суду предупредить ухудшение ситуации и, самое главное – защитить гражданское население в течение времени, необходимого для рассмотрения дела».

В этом деле, отметила 6 марта в своем выступлении в международном суде ООН заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, «Украина требует компенсации за продолжающиеся нарушения Россией двух международных договоров».

«Российская Федерация осуществляет свою внешнюю политику, несмотря на человеческие жертвы, и использует любые средства для навязывания своей воли. Тактика Российской Федерации включает поддержку терроризма и актов расовой дискриминации, пропаганду, подрывную деятельность, запугивание, политическую коррупцию, кибер-атаки. С такой реальностью мы столкнулись в Украине. Российская Федерация продолжает такое поведение уже в течение трех лет, все это время отрицая свою многоаспектную агрессию против Украины», – подчеркнула Елена Зеркаль.

Она отметила, что в течение последнего десятилетия вмешательства России во внутренние дела Украины постоянно углублялись.

«Они достигли опасных новых уровней в 2014 году. Россия решила вмешаться в Украину с применением военной силы; поддерживать незаконные группировки, которые осуществляют акты терроризма на украинской земле; и нарушать права миллионов украинских граждан, включая, для многих из них, право на жизнь. Такое поведение отражает более широкую кампанию Российской Федерации, с которой, к сожалению, мы все знакомы», – сказала Елена Зеркаль.

«Правда сильнее оружия!». Об этом на своей странице в Фейсбуке, называя 6 марта «историческим моментом», написал президент Украины Петр Порошенко.

«Исторический момент: с 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге. Правда сильнее оружия!» – отметил украинский президент.

Международный суд: аргументы и очевидность

Председатель правления East European Security Research Initiative Foundation, украинский эксперт Максим Хилько считает, что украинская сторона представила аргументированные доказательства, которые позволяют надеяться на успешное завершение процесса.

«В подобных делах есть политическая и юридическая составляющие. Как показывает практика предыдущих лет, у Украины было плохо с юридической частью вопроса. Когда накладывали санкции на бывших чиновников, Евросоюз долго ждал доказательств, за что применять санкции, а потом возникал вопрос о снятии этих санкций. Есть надежда, что Украина подготовилась лучше с юридической точки зрения, очевидно, что Россия нарушила все, что только можно нарушить, но сама очевидность не является основанием для решения суда», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его мнению, с политической точки зрения суд ООН в Гааге выслушает обе стороны, поскольку заинтересован в непредвзятом решении.

«Несомненно, что будут учитываться все «за» и «против», хотя есть очень серьезная политическая составляющая за Украину, и политические течения, которые поддерживают налаживание отношений с Россией со стороны разных представителей Запада. Поэтому решение будет равновзвешенным», – отмечает Максим Хилько.

Максим Хилько говорит, что сегодня сложно говорить о последствиях для России по окончании всех судебных разбирательств.

«Опыт России – игнорировать решения международных судов – достаточно большой, и даже по российскому закону приоритет предоставляется российскому внутреннему праву. Поэтому, каким бы ни было международное судебное решение, в случае позитивного вердикта для Украины оно будет точно способствовать сохранению санкций против России, а у западных стран появятся юридические основания их усиливать», – считает Максим Хилько.

Вместе с тем, он утверждает, что даже в долгосрочной перспективе рассчитывать на добрую волю России в том, что она может вывести войска из Донбасса и вернуть Крым – не приходится.

О гипотетических результатах после суда

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что в международных делах такого уровня обе составляющие – юридическое и политическое обоснование – должны быть максимально убедительными.

«Юридически Украине уже давно нужно было подавать в международный суд против России и подавать свой иск эффективно, глобально. Но на Западе существует и критика Украины за недостаточное участие в соблюдении прав человека, как на востоке страны, так и в Крыму. Объективно, мы можем сказать: что касается Крыма, то Россия периодически блокировала доступ туда представителей Совета Европы. Но Украине следует быть убедительной, представить миру доказательную базу, а не только политические декларации», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Антон Кучухидзе отмечает, что положительное решение поможет укрепить права Украины на международной арене, однако оно вряд ли приведет к результату, о котором говорят в официальном Киеве.

«Согласно статьи 94 устава ООН «Международный суд», в рамках которой рассматривается жалоба Украины против России, можно привести цитату – «каждый Член Организации обязуется выполнить решение Международного Суда по тому делу, в котором он является стороной». Однако в пункте 2 этой же статьи 94 утверждается, что если страна не выполняет решение суда, то тогда слово остается за Советом безопасности ООН, который должен принять решение или рекомендацию, чтобы способствовать выполнению данного решения. И тут мы сталкивается с вероятным правом вето со стороны России», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Политолог отмечает, что Россия «готовилась к международным судам с 2015 года».

«Осенью 2014 года МИД России на своем сайте опубликовал «"Белую Книгу" нарушений прав человека в Украине», российская сторона собирает факты, этот случай не стоит преувеличивать, но и приуменьшать нельзя – украинской власти нужно больше работать на международной арене и убеждать партнеров в своей правоте. Несомненно, мы понимаем, откуда оружие в Донбассе, кто аннексировал Крым. Но с позиции международного права, например, в «Минских соглашениях», не сказано, что Россия – агрессор. И в юридической плоскости споры в высоких международных судебных инстанциях помогают устанавливать факты», – подчеркивает Антон Кучухидзе.