Новости США за 60 секунд. 5 Марта 2017 года

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Белый дом призвал Конгресс расследовать действия администрации Обамы// Клэппер: никакого прослушивания не было // Новый указ Трампа о запрете на въезд в США может появиться в понедельник
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