Новости США за 60 секунд. 4 марта 2017 года

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Трамп обвинил экс-президента Обаму в прослушке // США изучают возможность разделения семей нелегальных иммигрантов // Сотрудница ресторана быстрого обслуживания спасла ребенка
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