Том Малиновски: Трамп «бросает вызов тому, о чем республиканцы и демократы давно договорились»

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Бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда в администрации дал комментарий «Голосу Америки»
Том Малиновски, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда в администрации Барака Обамы в комментарии «Голосу Америки» рассказал о том, какое развитие получила ситуация в области прав человека и продвижения демократии в первый месяц президентства Дональда Трампа, а также поделился своим мнением о том, являются ли права человека приоритетными во внешней политике президента Трампа.
По словам, эксперта президент «во многом был непоследователен», когда выступал на совместной сессии Конгресса на этой неделе.
«Он (президент) сказал, в том числе и в своем выступлении перед Конгрессом прошлым вечером, что не дело Соединенных Штатов вмешиваться во внутреннюю политику других стран. В этом состоял разрыв консенсуса демократов и республиканцев в течение многих десятилетий в отношении внешней политики США, - отметил Малиновски. - Он похвалил диктаторов, таких как Путин и Дутерте на Филиппинах, президента Сиси в Египте. За исключением одного твита, где призывал к освобождению политического заключенного в Венесуэле, он и его администрация не высказывались по поводу этих вопросов. Так что это, конечно, исходный сигнал, который был послан».
По мнению Тома Малиновски, Трамп демонстрирует новый подход к вопросам прав человека и продвижения демократии в мире.
«Он бросает вызов тому, о чем республиканцы и демократы давно договорились. Это осознание того, что демократические страны в Европе – наши ближайшие союзники. Мы не должны доверять диктаторам вроде Путина. Это идея того, что в интересах американцев вкладывать ресурсы в противодействие бедности в мире, улучшение здравоохранения и борьбу с эпидемиями в Африке и Азии. А также идея о том, что открытая система торговли выгодна для всех людей. Эти цели республиканцы и демократы долгое время считали центральными в нашей внешней политике», - подчеркнул сотрудник администрации при президенте Бараке Обаме.
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