Президент Дональд Трамп изложил свое видение политики в сфере здравоохранения, однако его республиканские коллеги в Конгрессе пока не пришли к единому мнению о том, чем именно заменить проведенную бывшим президентом Бараком Обамой реформу оплаты медицинских услуг.

В среду Трамп провел совещание по вопросам законодательной стратегии с республиканскими лидерами Палаты представителей в Белом доме. Встреча прошла всего спустя полсуток после того, как президент, в своем обращении к Конгрессу, более подробно изложил, каким образом он хочет «отменить и заменить» проведенный Обамой закон Affordable Care Act (ACA), более известный как Obamacare.

По словам Трампа, он хочет, чтобы у граждан, страдающих от тяжелых заболеваний, осталась возможность приобрести медицинскую страховку. Однако, вместо того, чтобы заставлять американцев покупать страховые полисы или платить штраф в случае, если они этого не делают, Трамп предложил, чтобы, по новому законодательству, пациентам были предоставлены налоговые субсидии, чтобы они могли самостоятельно выбирать страховые полисы, а не приобретать те, которые были, как он выразился, «навязаны им правительством».

Глава Белого дома также сообщил, что хочет добиться снижения «искусственно завышенных цен на лекарства», которые жителям США приходится платить; дать губернаторам штатов возможность проявлять большую гибкость в компенсировании медицинских расходов малоимущих; а также разрешить покупку страховых полисов в рамках определяемой штатами политики здравоохранения с целью увеличения конкуренции, которая, по расчетам, должна привести к снижению стоимости услуг.



Республиканцы с самого начала пытались добиться отмены принятого в 2010 году Закона о доступном здравоохранении, утверждая, что обязательное требование приобретать страховку – это недопустимое вмешательство федеральных властей в жизнь граждан и ущемление личных прав, что, по словам Трампа, «никогда не было правильным решением для нашей страны».

Некоторые республиканцы на Капитолии приветствовали намерение президента подробно рассказать о своем видении законодательных изменений, и назвали его предложения «приемлемой заменой» Obamacare. Однако ряд консервативных законодателей не принял идею о предоставлении налоговых субсидий малоимущим, с сарказмом назвав предложения президента «облегченной версией Obamacare».

Сенатор Тед Круз, один из главных соперников Дональда Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии в ходе президентских выборов, назвал налоговые субсидии «новой крупной программой социальной защиты». Другие республиканцы скептически восприняли план Трампа усилить контроль штатов над программами здравоохранения для малоимущих. По их мнению, это может привести к снижению расходов на здравоохранение и, возможно, оставит миллионы людей без медицинского страхования.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл собирался во второй половине дня в среду провести совещание с участием всех 52 сенаторов-республиканцев с целью достичь единой позиции по плану, которую все могли бы поддержать. Для отмены и замены Obamacare Макконнеллу необходимо получить голоса всех республиканцев в Сенате, потому что демократы единодушно выступают в поддержку АСА, который, по данным социологических опросов, набирает все большую популярность по мере того, как все четче вырисовываются планы республиканцев по его отмене.

Согласно существующему законодательству, около 20 миллионов ранее не застрахованных американцев получили возможность приобрести медицинскую страховку. Однако стоимость страховых полисов выросла, тем самым лишив многих возможности купить страховку в рамках Obamacare.

На сегодня, почти половине жителей США медицинскую страховку предоставляют их работодатели. Еще треть населения получает поддержку в рамках программ для граждан пожилого возраста и людей с низким доходом, в то время как остальные или покупают страховые полисы через Obamacare, или остаются без страховки и платят за это штраф.