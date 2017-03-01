Госдепартаменту США могут урезать бюджет

В Конгрессе заявляют, что не поддерживают планы Белого дома
Администрация Трампа планирует в следующем финансовом году сократить бюджет Госдепартамента США и Агентства по международному развитию (USAID) на 37%. В минувший понедельник Белый дом заявил о намерениях увеличить военные расходы на 54 миллиарда долларов. Дополнительные средства собираются получить, сократив на такую же сумму бюджетные ассигнования другим ведомствам.
В Конгрессе США утверждают, что, согласно расчетам администрации, основную нагрузку должны взять на себя Госдепартамент и USAID, отвечающее за финансирование и реализацию различные проектов за пределами Соединенных Штатов.
В нынешнем году суммарный бюджет двух этих ведомств составляет 50,1 млрд. долларов, или немногим больше 1.0% от всех расходов федерального правительства. По прогнозам аналитиков, сокращение ассигнований приведет к массовым увольнениям сотрудников дипломатического ведомства, работающих на контрактной основе, отказу от программ финансовой помощи иностранным организациям и закрытию некоторых представительств USAID за рубежом.
Кроме этого, администрация планирует сократить бюджет Агентства по охране окружающей среды (EPA). Согласно плану, финансирование федерального экологического ведомства в следующем году должно уменьшиться на 24%, что составит почти 2 млрд. долларов. Это может привести к увольнению 20% сотрудников EPA.
В Конгрессе США уже заявили, что не собираются поддерживать инициативу администрации Трампа. По словам лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконелла, подобный законопроект «просто не наберет достаточного количества голосов» в верхней палате.
«Эта будет настоящий кошмар, так что эту инициативу немедленно похоронят, - заявил в эфире телекомпании NBC влиятельный сенатор Линдси Грэм. - Такое сокращение бюджета создает серьезные риски для сотрудников Госдепартамента, работающих за рубежом. Поэтому этот законопроект никогда не будет утвержден».
Ожидается, что администрация США представит свои бюджетные предложения Конгрессу 16 марта.
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