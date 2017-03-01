Новости США за 60 секунд. 1 марта 2017 года

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Трамп обратился к Конгрессу // Коутс пообещал поддержать расследование в отношении России // Рекс Тиллерсон встретился с Ян Цзечи // Зинке стал министром внутренних дел США
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