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В Новом Орлеане прошел карнавал Марди Гра

28 февраля в Новом Орлеане, штат Луизиана, прошел один из самых ярких и эффектных фестивалей в Америке – Марди Гра
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Марди Гра буквально переводится как &laquo;жирный вторник&raquo; &ndash; и этот день перед началом католического поста в США отмечают поистине шикарно
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Марди Гра буквально переводится как «жирный вторник» – и этот день перед началом католического поста в США отмечают поистине шикарно

В этом году фестиваль не обошелся без политики - у участников карнавала на ленте надпись &quot;Мистер и миссис Трамп-Путин&quot; &nbsp;
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В этом году фестиваль не обошелся без политики - у участников карнавала на ленте надпись "Мистер и миссис Трамп-Путин"  

Каждый год на карнавале выбирают короля и королеву
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Каждый год на карнавале выбирают короля и королеву

Главные события Марди Гра происходят на улице Бурбон-Стрит во Французском квартале Нового Орлеана
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Главные события Марди Гра происходят на улице Бурбон-Стрит во Французском квартале Нового Орлеана

Участники карнавала в разукрашенных масках едут на особых платформах, и разбрасывают яркие пластмассовые бусы
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Участники карнавала в разукрашенных масках едут на особых платформах, и разбрасывают яркие пластмассовые бусы

У фестиваля есть три официальных цвета&nbsp;&mdash; желтый, зеленый и фиолетовый
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У фестиваля есть три официальных цвета — желтый, зеленый и фиолетовый

Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года&nbsp;
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Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года 

Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года&nbsp;
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Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года 

Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года&nbsp;
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Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года 

Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года&nbsp;
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Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года 

Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года&nbsp;
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Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года 

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