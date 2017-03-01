В Новом Орлеане прошел карнавал Марди Гра

Марди Гра буквально переводится как «жирный вторник» – и этот день перед началом католического поста в США отмечают поистине шикарно
В этом году фестиваль не обошелся без политики - у участников карнавала на ленте надпись "Мистер и миссис Трамп-Путин"
Каждый год на карнавале выбирают короля и королеву
Главные события Марди Гра происходят на улице Бурбон-Стрит во Французском квартале Нового Орлеана
Участники карнавала в разукрашенных масках едут на особых платформах, и разбрасывают яркие пластмассовые бусы
У фестиваля есть три официальных цвета — желтый, зеленый и фиолетовый
Карнавал Марди Гра, Новый Орлеан. 28 февраля 2017 года
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