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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд 28 февраля 2017

Новости США за 60 секунд 28 февраля 2017
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Новости США за 60 секунд. 28 февраля 2017 года Дональд Трамп выступит в Конгрессе // Президент также прокомментировал конфуз при вручении премии «Оскар» // SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году

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