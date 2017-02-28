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Новости США за 60 секунд. 28 февраля 2017 года
Дональд Трамп выступит в Конгрессе // Президент также прокомментировал конфуз при вручении премии «Оскар» // SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году
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